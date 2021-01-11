Вероятно коррекционное снижение фондового рынка РФ в понедельник - ПСБ

Вероятно коррекционное снижение российского фондового рынка в понедельник и отступление индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Эксперт ПСБ отмечает, что перед открытием торгов на российском рынке акций в понедельник сложился негативный внешний фон. Давление на отечественные акции, по его мнению, могут оказать коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $55,4 за баррель, а также снижение фьючерсов на американские и европейские индексы. Добавит негатива ситуация в Азии, где в отсутствии торгов в Японии на основных площадках преобладают продажи.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов. В ходе сессии давление на наши акции может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему движению российского рынка в сторону 3400 пунктов. В частности, этому может поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже $55 по нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках", - указывает Зварич.

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