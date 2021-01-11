Вероятно снижение рынка акций РФ в понедельник утром - "Алор Брокер"

Вероятно снижение на российском рынке акций в понедельник утром на фоне внешнего негатива, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов - это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов. Однако в понедельник торги начнутся со снижения из-за негативного внешнего фона", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

При этом эксперт "Алор Брокер" считает, что пока сильного желания распродавать российские акции у инвесторов нет. Это значит, указывает он, что инвесторы будут искать новые идеи, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе.

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