Открытие торгов индекса Мосбиржи пройдет с понижением на 0,2-0,5% в понедельник - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с понижением в пределах 0,2-0,5%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3440-3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3460, 3470 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционное падение в район 3420-3430 пунктов", - указывает Манжос.

Выхода важных иностранных макроэкономических показателей в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт "Алго Капитала".

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