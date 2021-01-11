Сильная коррекция цены на нефть в краткосрочной перспективе маловероятна - BCS Express

Сильная коррекция цены на нефть марки Brent в краткосрочной перспективе маловероятна, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"По итогам прошедшей недели котировки нефти марки Brent выросли на 8% к уровням закрытия 31 декабря 2020 года. Котировки выглядят перекупленными, что может способствовать коррекции при ухудшении внешнего фона. Тем не менее, конъюнктура рынка не располагает к глубокой коррекции. На краткосрочном горизонте фьючерсы могут перейти в боковой диапазон. В понедельник с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около отметки $55,4 за баррель", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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