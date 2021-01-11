Вероятно снижение рубля в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятно снижение рубля в понедельник на фоне падения котировок нефти марки Brent и роста курса доллара к мировым валютам, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"На прошлой неделе рубль очень слабо реагировал на отличный внешний фон, в паре с долларом даже не попытавшись протестировать на прочность сильную поддержку на уровне 73 руб./$1. В понедельник на падении нефти и росте доллара к корзине мировых валют рубль продолжит сдавать позиции, - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Однако стоит учитывать, что в ближайшие дни на валютный рынок может выйти накопленная за длительные праздники валютная выручка экспортеров, что некоторое время будет поддерживать курс рубля".

Ближайшим сопротивлением для пары доллар/рубль, по мнению эксперта "Алор Брокер", является отметка 76 руб./$1, которая при дальнейшем росте коррекционных настроений будет как минимум протестирована на прочность.

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