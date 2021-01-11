Риски коррекции вниз на рынке акций РФ остаются повышенными - BCS Express

Риски коррекции вниз и снижения притока капитала на российский рынок акций в краткосрочной перспективе остаются повышенными, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Прошедшая неделя на российском рынке завершалась сессией коллективного роста "голубых фишек", констатирует аналитик инвесткомпании. Помимо общей "бычьей" тенденции на развивающихся площадках, позитивным драйвером выступает фактор высоких цен на нефть, отмечает Карпунин. Фьючерсы на нефть марки Brent впервые с февраля прошлого года достигли отметки $56 за баррель. При этом укрепление индекса доллара было проигнорировано, что во многом обусловлено решением стран ОПЕК+ не повышать добычу в феврале на ранее запланированные 500 тыс. баррелей в сутки.

"В краткосрочной перспективе призываем к осторожности в плане активного формирования новых длинных позиций в акциях. С учетом накопленной перегретости рынка риски коррекции и снижения притока капитала остаются повышенными. По индексу Мосбиржи среднесрочные цели сместились к 3520 и 3600-3610 пунктам, однако перед их достижением возможны промежуточные волны снижения, которые как раз в первую очередь затронут наиболее ликвидные "голубые фишки", - пишет эксперт BCS Express.

Также аналитик обращает внимание, что в целом многие акции на российском рынке в последние недели уже достаточно сильно выросли и переоценились. "Дешевых активов становится все меньше. Пространство для дальнейшего подъема на горизонте года сохраняется, однако около текущих уровней рекомендацию "покупать" по российскому рынку можно уже менять на более консервативную - "держать", - указывает Карпунин.

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