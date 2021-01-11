11 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций РФ уйдет в минус
В понедельник аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в РФ из-за ухудшения внешнего фона.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть корректируется после бурной недели роста на фоне карантинных мер в Китае и жёстких ограничений в Европе. Доллар США укрепляет свои позиции вслед за ростом доходности по американским казначейским обязательствам. Дешевеют промышленные металлы, слабеют валюты сырьевой группы. На старте дня российский рынок акций уйдёт в минус".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов - это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов. Однако в понедельник торги начнутся со снижения из-за негативного внешнего фона.
При этом пока сильного желания распродавать российские акции у инвесторов нет. Это значит, что инвесторы будут искать новые идеи, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3440-3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3460, 3470 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционное падение в район 3420-3430 пунктов".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии ожидаем коррекционного снижения российского фондового рынка, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов. В ходе сессии давление на наши акции может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему движению российского рынка в сторону 3400 пунктов. В частности, этому может поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже $55 по нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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