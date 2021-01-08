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08 января 2021 года 19:50

Рубль снижается к доллару, но укрепляется к евро в пятницу вечером, давление на нацвалюту оказывают санкционные риски

Москва. 8 января. Доллар США умеренно подрастает, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне высоких цен на нефть, с одной стороны, и растущих санкционных опасений - с другой стороны.

Курс доллара США составил 74,105 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,79 руб./EUR1, подешевев к закрытию 6 января на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 4 копейки - до 81,61 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен по отношению к бивалютной корзине в ходе торгов 8 января на фоне влияния двух противоположных факторов. Так, с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть - в частности, котировки сорта Brent в пятницу превысили отметку $55 за баррель. Однако, с другой стороны, укрепление рубля сдерживают растущие опасения, что с приходом на президентский пост в США Джо Байдена и получением Демократической партией контроля над обеими платами американского парламента может возрасти санкционное давление Соединенных Штатов на Россию. При этом более уверенная динамика рубля к евро объясняется снижением курса единой европейской валюты по отношению к доллару на мировом рынке Forex (евро опустился к отметке $1,225 против $1,232, отмечавшихся вечером 6 января).

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу, находясь вблизи 11-месячных максимумов. При этом по итогам недели они могут продемонстрировать уверенный рост - более чем на 6%. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск в пятницу составила $55,52 за баррель, что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $51,73 за баррель, что на 1,77% выше уровня предыдущих торгов.

Поддержку нефтяному рынку оказывают, в частности, ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет наращивать стимулирующие меры. Надежды на новые стимулы поддерживают и предварительные данные об итогах выборов в Сенат в Джорджии. По данным Associated Press, два представителя демократов побеждают на выборах в этом штате. Подъему нефтяного рынка на этой неделе способствовало также обещание Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте, а также данные Минэнерго США о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8 млн баррелей).

Несмотря на сильную нефть, котировки рубля в паре с долларом снижаются, оставаясь при этом в рамках прежних торговых диапазонов. "С технической точки зрения ситуация кардинально не поменялась, и потенциал для укрепления российской валюты сохраняется. Валютная пара "доллар-рубль" может некоторое время оставаться в широком коридоре 72,8-76 руб./$1, при этом пробой нижней границы откроет дорогу к дальнейшему снижению американской валюты в район 70 руб./$1. Противоположные сценарии с подъемом доллара выше отметки 76 руб./$1 пока что выглядят маловероятными и могут реализоваться только в случае серьезного ухудшения сентимента. В частности, высокие риски несет неопределенность, связанная с санкционной риторикой новой администрации президента США", - считают эксперты инвесткомпании BCS Express.

В свою очередь директор департамента инвестиционного анализа и обучения инвесткомпании "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников отмечает, что "демократы в США получили контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти, что хорошо для американского рынка акций, для сырьевых рынков и плохо для доллара. Для нашего рынка это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, что цены на нефть будут высокими, плохо, что вопрос антироссийских санкций скоро обострится. У демократов нет "противовеса". Напомним, что Джо Байден считает, что Путин был против его победы на выборах и что надо сохранять группировку НАТО для противостояния с Россией. Напряжение по линии "Украина - Россия" также может усилиться, так как в администрации Обамы Байден был глубоко погружен в украинские дела".

"Курсы доллара и евро к рублю сейчас стабильны в условиях относительно высоких цен на нефть. Стабильность может продлиться весь январь. Но что будет дальше? Вероятно, у команды Байдена уже есть несколько черновых планов санкций против России, и совсем не котировки нефти будут определять положение рубля в середине года. Тем, кто торгует валютой, следует обратить внимание на зону сопротивления 75,5-76,0 руб./$1 на графике пары "доллар-рубль". В случае закрепления доллара выше этого уровня американская валюта может двинуться к следующему сопротивлению, которое находится уже на уровне 79,5 руб./$1", - считает Верников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 8 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 22,93 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - всего на 0,32 копейки ниже официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в пятницу не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 49 копеек по отношению к 6 января и составил 74,2575 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 823,257 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились 8 января. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,06 копейки по отношению к среде и составил 90,91 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR132,251 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: /Финмаркет/
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