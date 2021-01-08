Рынок акций РФ завершил новогоднюю неделю на максимуме индекса МосБиржи, лидировали ГДР TCS Group

Москва. 8 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил ралли вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $55 за баррель); индекс МосБиржи завершил новогоднюю неделю на новом максимуме, при этом лидерами роста выступили также обновившие вершины на корпоративных новостях ГДР TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3454,82 пункта (+2,5%, максимум дня и новый пик - 3474,66 пункта), индекс РТС - 1466,5 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,3%.

Доллар подрос до 74,21 рубля (+0,29 рубля), золото упало до $1857,4 за тройскую унцию (-2,9%).

В период с 28 декабря по 8 января индексы РТС и МосБиржи прибавили по 6,4%, доллар подрос на 4 копейки, а нефть Brent подскочила на 8,2% или на $4,2.

В пятницу ГДР TCS Group (+19%, до 2927 рублей) обновили максимумы на фоне известий, что группа изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

По сообщению TCS Group, все 69 млн 914,043 тыс. акций класса В (обладают десятью голосами), принадлежащих подконтрольным Тинькову Rigi Trust и Bernina Trust, конвертируются в акции класса А. Все акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные, после конвертации каждая акция будет представлять один голос. Количество глобальных депозитарных расписок (ГДР) не изменится и составит 129 млн 391,443 тыс. штук.

Обновили свой максимум также акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+5,3%, до 26318 рублей), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4%, до 224,05 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +1,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в пятницу, в первую годовщину торжественной церемонии запуска морского газопровода "Турецкий поток", что за первый год работы его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза. По его словам, нарастили закупку газа у "Газпрома" в 2020 году Турция, Греция и Северная Македония.

Подешевели в пятницу вслед за золотом акции золотодобывающих Polymetal (MOEX: POLY) (-4,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), также снизился курс бумаг "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ после рождественского выходного продолжил отыгрывать позитив внешних рынков. В январе на фондовом рынке может начаться коррекция (глубиной минимум 15%) и, возможно, это станет сломом восходящего тренда. Демократы в США получили контроль в исполнительной и законодательной ветвях власти, что хорошо для американского рынка акций и для сырьевых рынков, но плохо для доллара. Для российского рынка акций хорошо, что цены на нефть будут высокими, а плохо - что скоро обострится вопрос антироссийских санкций, тем более что у демократов теперь нет "противовеса". Как известно, Байден считает, что Путин был против его победы на выборах, и полагает, что надо сохранять группировку НАТО для противостояния с Россией. Напряжение по линии Украина-Россия может усилиться, полагает аналитик.

Однако индекс МосБиржи сейчас находиться в зоне "быков" и нет смысла торопиться с открытием "коротких" позиций по акциям. Возможно, что индекс МосБиржи войдет в режим коррекции в середине января. Из акций вызывают тревогу акции "НОВАТЭКа", где на графике виден сильный "медвежий" сигнал, если придерживаться теханализа Александра Элдера. Цены на нефть продолжают рост, аналитики Goldman Sachs сохранили прогноз для Brent на конец 2021 года на уровне $65 за баррель. На дневном графике нефти индикаторы показали небольшую "медвежью дивергенцию", но ей не стоит придавать особого значения до тех пор, пока котировки выше $52,3 за баррель, считает Верников.

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая, итоги выборов в Сенат США уже определены: победу одерживают с небольшим перевесом два представителя Демократической партии.

Таким образом, президентом США с 20 января должен стать демократ, демократы контролируют Палату представителей, в Сенате достигнут паритет 50:50, но по закону решающий голос будет за председателем Сената, которым становится вице-президент Камала Харрис, то есть за демократами. Впервые с первых двух лет президентства Барака Обамы демократы получают контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти, что существенно усилит их позиции.

Все это будет иметь ряд последствий для экономики и финансовых рынков. Во-первых, ожидается более масштабный набор стимулирующих мер для экономики (Джо Байден назвал недавно принятый пакет стимулирующих мер на $900 млрд лишь первым шагом, пообещав добиться большего). Это должно поддержать восстановление американской экономики в период, когда пандемия находится на пике, а темпы вакцинации еще недостаточны, чтобы переломить ситуацию. Для рисковых активов, в частности, для рынка акций, сейчас это, скорее, позитив.

Во-вторых, ожидается усиление позиций демократов в продвижении отраслевых приоритетов - возобновляемой энергетики, инфраструктуре (от этого могут выиграть, в частности, строительство и промышленность), в реформах в здравоохранении (сектор может в целом выиграть от повышения доступности медицинских услуг, но в случае ограничения цен на лекарства акции фармкомпаний могут оказаться под давлением).

В-третьих, появится больше возможностей для осуществления планов Байдена по налоговой реформе (в том числе частичный отказ от налоговой реформы Трампа с повышением ставки корпоративного налога с 21% до 28%). Вероятность такого сценария заметно повысилась, хотя трудно представить, что Конгресс одобрит повышение налогов в период, пока экономика не вышла из кризиса. Тем не менее, это может случиться в ближайшие годы, и в этом случае прибыли компаний будут восстанавливаться медленнее, что может оказать сдерживающее влияние на динамику американских акций.

В-четвертых, вероятно усиление регулирования. Сейчас в зоне риска в наибольшей степени находится BigTech, что сказывается на наметившемся отставании рекордно выросшего в прошлом году Nasdaq от индексов широкого рынка S&P 500 и традиционной экономики Dow Jones. Однако впоследствии с ужесточением регулирования может столкнуться и нефтегазовый, и банковский сектор.

В-пятых, увеличение госрасходов улучшит перспективу экономического роста (Goldman Sachs повысил прогноз роста экономики США на 2021 г. с 5,9% до 6,4%), но и повысит инфляционные ожидания (индикаторы инфляционных ожиданий превысили 2% и обновили максимумы с 2018 г.), увеличит бюджетный дефицит и заимствования Минфина США (доходность 10-летних госбумаг США впервые с марта 2020 г. уже превысила 1%). Повышение доходностей гособлигаций США отражает улучшение экономических прогнозов и умеренное повышение инфляционных ожиданий, что также должно способствовать интересу инвесторов к рисковым активам, ассоциирующимся с защитой от инфляции (акции, сырье, активы ЕМ). Но если большой масштаб господдержки и массовая вакцинация будут способствовать более быстрому восстановлению американской экономики и повышению инфляции, ФРС может раньше начать сокращать программы покупки активов и в более ранние сроки, чем считается сейчас, приступить к повышению процентных ставок.

Что касается доллара, то преобладают ожидания, что он будет оставаться ослабленным и в 2021 г. из-за более высоких значений бюджетного дефицита и дефицита счета текущих операций США при преимуществе демократов. ФРС пока выражала намерение поддерживать ставки в американской экономике вблизи нулевого уровня в течение длительного времени, что также не способствует укреплению доллара. Впрочем, в будущем ситуация может измениться - если сейчас глобальные акции и ЕМ представляются более перспективными, чем американский рынок, то в случае ускорения роста американской экономики потоки капитала могут развернуться обратно в США, что будет способствовать укреплению доллара, считает Беленькая.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,7-2,6% и завершили торги на рекордно высоких отметках, Nasdaq (+2,6%) впервые завершил торги на отметке выше 13 000 пунктов.

Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране на фоне протестов сторонников Дональда Трампа.

Заседание конгрессменов США в среду прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на некоторое время высокопоставленных членов Конгресса. В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года, несмотря на несогласие с результатами выборов.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4%, в район 3820 пунктов).

Демократическая партия получает большинство в Сенате Конгресса США благодаря победам на выборах в Джорджии, свидетельствуют подсчеты NBC, Associated Press и ряда других СМИ. По их прогнозам, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Официальный подсчет голосов близок к завершению, и демократы действительно лидируют с небольшим отрывом. Оба кандидата-республиканца пока не признали поражение.

Если большинство в Сенате действительно перейдет к демократам, они будут контролировать обе палаты Конгресса как минимум до промежуточных выборов, которые пройдут через два года.

20 января, как ожидается, состоится инаугурация президента США Джо Байдена, также представляющего Демократическую партию. Такая расстановка сил позволит демократам беспрепятственно принимать законы, против которых выступают республиканцы.

Индексные провайдеры MSCI, S&P Dow Jones Indices и FTSE Russell заявили о намерении исключить в ближайшие дни из состава своих индексов акции трех китайских операторов связи - China Mobile (SPB: CHL) Ltd., China Telecom (SPB: CHA) Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd.

На нефтяном рынке цены растут четвертый день подряд; стоимость Brent к 18:50 МСК поднялась на $1,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,48 за баррель (+2% и +0,2% в четверг), февральская цена WTI - $51,67 за баррель (+1,7% и +0,4% в четверг).

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Как отмечает S&P Global Platts, демократическое большинство в Сенате США поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+7,3% и +7,5% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+6,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,9%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,5%), акции En+ (MOEX: ENPG) (+3,4%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,1%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,8%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,7%).

Просели из-за отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,2%, до 255 рублей; дивиденды за 9 месяцев 2020г - 6,55 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,11 млрд рублей (из них 23,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,25 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 15,17 млрд рублей - на акции "Норникеля").