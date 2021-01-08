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08 января 2021 года 15:38
Перспективы рынка рублевого долга в 2021г выглядят оптимистично - Sber CIB
Перспективы рынка рублевого долга в 2021г выглядят оптимистично, отмечается в комментарии Sber CIB. По мнению экспертов инвесткомпании, благоприятными факторами для рынка станут возможное снижение ключевой ставки с 4,25% до 4,00% и ожидаемое укрепление рубля до 67 руб./$1. Аналитики Sber CIB прогнозируют снижение доходности десятилетних ОФЗ с 5,8% до 5,2% годовых. Также в комментарии представлен топ корпоративных облигаций с низким уровнем риска:
*Роснефть 4-2 - выпуск с пут-опционом в феврале 2023 года.
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Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Эмитент
|Ставка купона, %
|Дата погашения
|Цена, %
|Доходность,%
|Спрэд к ОФЗ, б.п.
|В обращении, млрд. руб.
|Транснефть Б0-9
|7,2
|21.02.22
|102,3
|5,2
|80
|15,0
|РСХБ БО-5
|7,4
|09.03.22
|102,3
|5,6
|112
|25,0
|Альфа-банк-5
|7,9
|11.08.22
|103,6
|5,7
|123
|8,0
|Мегафон БО-3
|7,9
|03.10.22
|104,4
|5,4
|93
|15,0
|ГПБ-3
|9,2
|31.01.23
|107,1
|5,7
|117
|10,0
|Ростелеком-3-1
|6,3
|14.02.23
|101,8
|5,4
|84
|15,0
|ВЭБ-17
|8,2
|22.06.23
|105,8
|5,8
|106
|20,0
|МТС-9
|8,6
|14.10.24
|110,0
|5,8
|83
|7,5
|ГазпНефть-4-1
|7,7
|12.12.24
|106,7
|5,9
|86
|10,0
|РЖД-16
|7,9
|25.06.26
|107.8
|6,3
|103
|30,0
|Роснефть-4-2*
|7,5
|03.02.28
|103.9
|5,6
|109
|50,0
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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