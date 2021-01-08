Рынок акций РФ с середины января может снизиться на 15% от текущих уровней - "Универ Капитал"

Российский рынок акций с середины января может снизиться на 15% от текущих уровней, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "Универ Капитала" Андрея Верникова.

"Рынок акций РФ в пятницу отыгрывает позитив внешних рынков - индекс Мосбиржи растет на 2%. Дым от праздничных фейерверков развеялся - наступила ясность. В середине января на нашем фондовом рынке начнется коррекция (процентов на 15% минимум) и, возможно, это будет слом повышательного тренда", - полагает Верников.

Демократы в США получили контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти, что хорошо для американского рынка акций, для сырьевых рынков и плохо для доллара. Для нашего рынка это и хорошо, и плохо одновременно, полагает эксперт инвесткомпании. "Хорошо, что цены на нефть будут высокими, плохо, что вопрос антироссийских санкций скоро обострится. У демократов не "противовеса". Напомним, что Байден считает, что Путин был против его победы на выборах и считает, что надо сохранять группировку НАТО для противостояния с Россией. Напряжение по линии Украина - Россия может усилиться", - указывает Верников.

Поскольку индекс Мосбиржи сейчас находится в "зоне быков", нет смысла торопиться с открытием коротких позиций по акциям, считает эксперт, полагая, что индекс Мосбиржи войдет в режим коррекции в середине января.

Тревогу у эксперта вызывают акции ОАО "НОВАТЭК", где на графике сильный "медвежий" сигнал. В пятницу эти акции среди лидеров роста. Аналитик "Универ Капитала" не призывает открывать "короткие" позиции по этой акции, а просто советует не покупать ее на текущих уровнях.

"Курсы USD/RUB и EUR/RUB стабильны в условиях относительно высоких цен на нефть. Думаю, стабильность продлится весь январь. Что будет дальше? Вероятно, у команды Байдена уже есть несколько черновых планов санкций против России, и совсем не котировки нефти будут определять положение рубля в середине года. Спекулянтам надо обратить внимание на зону сопротивления 75,5-76 на графике USD/RUB. В случае закрепления выше этого уровня доллар надо будет покупать, а первое сопротивление будет на уровне 79,5", - прогнозирует Верников.

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