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08 января 2021 года 11:30

Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за миром, индекс МосБиржи обновил максимум во главе с Норникелем

Москва. 8 января. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил рост вслед за выросшими внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $55 за баррель); индекс МосБиржи обновил исторический максимум во главе с бумагами "Норникеля", впервые превысившими рубеж 26 тыс. рублей.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3429,29 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1452,64 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар подрос до 74,4 рубля (+0,48 рубля), золото стоит $1905,7 за тройскую унцию (-0,4%).

Подорожали акции "Норникеля" (+4,5%, до 26126 рублей), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,2%, до 222,2 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая, итоги выборов в Сенат США уже определились, победу одерживают с небольшим перевесом 2 представителя Демократической партии.

Таким образом, президентом США с 20 января должен стать демократ, демократы контролируют Палату представителей, в Сенате достигнут паритет 50:50, но по закону решающий голос будет за председателем Сената, которым становится вице-президент Харрис, то есть за демократами. Впервые с первых двух лет президентства Барака Обамы демократы получают контроль как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти, что существенно усилит их позиции.

Все это будет иметь ряд последствий для экономики и финансовых рынков. Во-первых, ожидается более масштабный набор стимулирующих мер для экономики (Джо Байден назвал недавно принятый пакет стимулирующих мер на $900 млрд лишь первым шагом, пообещав добиться большего). Это должно поддержать восстановление американской экономики в период, когда пандемия находится на пике, а темпы вакцинации еще недостаточны, чтобы переломить ситуацию. Для рисковых активов, в частности, для рынка акций, сейчас это, скорее, позитив.

Во-вторых, ожидается усиление позиций демократов в продвижении отраслевых приоритетов - возобновляемой энергетики, инфраструктуре (от этого могут выиграть, в частности, строительство и промышленность), в реформах в здравоохранении (сектор может в целом выиграть от повышения доступности медицинских услуг, но в случае ограничения цен на лекарства акции фармкомпаний могут оказаться под давлением).

В-третьих, появится больше возможностей для осуществления планов Байдена по налоговой реформе (в том числе частичный отказ от налоговой реформы Трампа с повышением ставки корпоративного налога с 21% до 28%). Вероятность такого сценария заметно повысилась, хотя трудно представить, что Конгресс одобрит повышение налогов в период, пока экономика не вышла из кризиса. Тем не менее, это может случиться в ближайшие годы, и в этом случае прибыли компаний будут восстанавливаться медленнее, что может оказать сдерживающее влияние на динамику американских акций.

В-четвертых, вероятно усиление регулирования. Сейчас в зоне риска в наибольшей степени находится BigTech, что сказывается на наметившемся отставании рекордно выросшего в прошлом году Nasdaq от индексов широкого рынка S&P 500 и традиционной экономики Dow Jones. Однако впоследствии с ужесточением регулирования может столкнуться и нефтегазовый, и банковский сектор.

В-пятых, увеличение госрасходов улучшит перспективу экономического роста (Goldman Sachs повысил прогноз роста экономики США на 2021 г. с 5,9% до 6,4%), но и повысит инфляционные ожидания (индикаторы инфляционных ожиданий превысили 2% и обновили максимумы с 2018 г.), увеличит бюджетный дефицит и заимствования Минфина США (доходность 10-летних госбумаг США впервые с марта 2020 г. уже превысила 1%). Повышение доходностей гособлигаций США отражает улучшение экономических прогнозов и умеренное повышение инфляционных ожиданий, что также должно способствовать интересу инвесторов к рисковым активам, ассоциирующимся с защитой от инфляции (акции, сырье, активы ЕМ). Но если большой масштаб господдержки и массовая вакцинация будут способствовать более быстрому восстановлению американской экономики и повышению инфляции, ФРС может раньше начать сокращать программы покупки активов и в более ранние сроки, чем считается сейчас, приступить к повышению процентных ставок.

Что касается доллара, то преобладают ожидания, что он будет оставаться ослабленным и в 2021 г. из-за более высоких значений бюджетного дефицита и дефицита счета текущих операций США при преимуществе демократов. ФРС пока выражала намерение поддерживать ставки в американской экономике вблизи нулевого уровня в течение длительного времени, что также не способствует укреплению доллара. Впрочем, в будущем ситуация может измениться - если сейчас глобальные акции и ЕМ представляются более перспективными, чем американский рынок, то в случае ускорения роста американской экономики потоки капитала могут развернуться обратно в США, что будет способствовать укреплению доллара, считает Беленькая.

Индексы акций в Европе в четверг выросли после того, как Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране на фоне протестов сторонников Дональда Трампа.

Заседание конгрессменов США в среду прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на некоторое время высокопоставленных членов Конгресса. В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Тем временем основным поводом для опасений трейдеров в Европе остается пандемия коронавируса. Великобритания в четверг сообщила более чем о 50 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

В США в четверг индексы акций прибавили 0,7-2,6% и завершили торги на рекордно высоких отметках, Nasdaq (+2,6%) впервые завершил торги на отметке выше 13 000 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года. "Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - говорится в его заявлении.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 787 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 800 тыс., сообщает Trading Economics.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Демократическая партия получает большинство в Сенате Конгресса США благодаря победам на выборах в Джорджии, свидетельствуют подсчеты NBC, Associated Press и ряда других СМИ. По их прогнозам, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Официальный подсчет голосов близок к завершению, и демократы действительно лидируют с небольшим отрывом. Оба кандидата-республиканца пока не признали поражение.

Если большинство в Сенате действительно перейдет к демократам, они будут контролировать обе палаты Конгресса как минимум до промежуточных выборов, которые пройдут через два года.

20 января, как ожидается, состоится инаугурация президента США Джо Байдена, также представляющего Демократическую партию. Такая расстановка сил позволит демократам беспрепятственно принимать законы, против которых выступают республиканцы.

На нефтяном рынке цены растут четвертый день подряд; стоимость Brent находится на $0,45 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $54,78 за баррель (+0,7% и +0,2% в четверг), февральская цена WTI - $51,16 за баррель (+0,7% и +0,4% в четверг).

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,1%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+6,7%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-1,6%).

Просели из-за отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,6%, до 254 рублей; дивиденды за 9 месяцев 2020г - 6,55 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,5 млрд рублей (из них 5,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,53 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,34 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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