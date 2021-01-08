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08 января 2021 года 11:23

Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США

Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США на 2021 год, отмечается в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, cложная эпидемиологическая ситуация окажет поддержку электронной коммерции, а значит, стоит обратить внимание на бумаги Amazon.com Inc. и подешевевшие акции Alibaba Group Holding Ltd.. Аналитики Sber CIB в технологическом секторе делают ставку на рост финансовых показателей Adobe Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp., Salesforce.com Inc., а также успех новых релизов производителя видеоигр Activision Blizzard. Рост цен на нефть и золото окажут поддержку бизнесу Exxon Mobil и Newmont Corp., полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, вакцинация населения вернет посетителей в рестораны McDonald's Corp..
Компания Потенц. рост в след. 12 мес. Див. доходность в след. 12 мес. Капит., млрд$
Activision Blizzard 7,3% 0,4% 71
Adobe Inc. 12,7% - 239
Alibaba Group Holding Ltd. 54,0% - 602
Amazon.com Inc. 16,3% - 1,648
Exxon Mobil 14,5% 8,3% 176
Facebook Inc. 16,1% - 789
McDonald's Corp. 11,7% 2,4% 159
Microsoft Corp. 8,7% 1,0% 1,701
Newmont Corp. 28,0% 2,7% 48
Salesforce.com Inc. 21,7% - 206
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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