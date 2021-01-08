Ближайшая цель индекса Мосбиржи в пятницу - отметка 3400 п. - BCS Express

Ближайшей целью по индексу Мосбиржи в пятницу выступает круглая отметка 3400 п., отмечается в комментарии BCS Express. Высокие темпы роста и близость круглого уровня могут стимулировать спекулянтов к частичной фиксации прибыли по длинным позициям, что может оказать давление на котировки и спровоцировать умеренную коррекцию, полагает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Между тем, при сохранении позитивного внешнего фона, не исключена более продолжительная волна роста в район 3450 п. без существенных откатов, полагает аналитик.

"Российский рынок акций в среду замедлился после двух дней уверенного роста, - напоминает Галактионов. - Внутридневная просадка по индексу Мосбиржи оказалась умеренной и была оперативно выкуплена участниками рынка. Обороты торгов составили 71,5 млрд руб. Индекс РТС был немного лучше за счет укрепления рубля. В течение дня долларовый индекс переписал максимумы с марта 2020г. С начала января российский рынок выглядит достаточно сильно, но этот тренд был характерен и для других развивающихся рынков. Динамика российского РТС и индекса развивающихся рынков MSCI EM была схожей, соотношение между инструментами практически не изменилось. Стимулирующая монетарная политика мировых Центробанков и перспективы выхода мировой экономики из кризиса COVID-19 способствуют высокому спросу на риск среди международных инвесторов".

Помимо общемирового тренда, поддержку российскому рынку, на взгляд эксперта BCS Express, оказала сильная нефть, которая в среду обновила 11-месячный ценовой максимум. Участники рынка отыгрывали новость о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале и марте, что с избытком компенсирует рост производства других участников.

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