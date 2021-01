Нефть и фондовые и индексы США продолжили уверенный рост

Фондовые индексы США в четверг обновили рекордные максимумы. Фондовые индексы АТР в основном растут после утверждения победы Байдена на выборах в США. Нефтяные цены продолжают повышаться 4-й день подряд, Brent - $54,47 за баррель

Основные американские фондовые индексы в четверг выросли и завершили торги на рекордно высоких отметках.

Индикатор Dow Jones поднялся на 0,69%, S&P 500 - на 1,48%. Nasdaq подскочил на 2,56% и впервые завершил торги на отметке выше 13 000 пунктов.

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания в среду сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Заседание прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на некоторое время высокопоставленных членов Конгресса.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года. "Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - говорится в его заявлении.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2020 года увеличился до максимальных с августа 2006 года $68,1 млрд с $63,1 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $65,2 млрд.

Экспорт увеличился в ноябре на 1,2% - до $184,2 млрд. Импорт повысился на 2,9%, достигнув $242,3 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 787 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 790 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 800 тыс., сообщает Trading Economics.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 18,75 тыс. и составило 818,75 тыс. Неделей ранее показатель составил 837,5 тыс., а не 836,75 тыс., как сообщалось ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 декабря, сократилось до 5,072 млн с пересмотренных 5,198 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 5,200 млн человек с ранее объявленных 5,219 млн человек в предшествующий период.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) в четверг подорожали на 7,9% и обновили рекордный максимум. Рост их стоимости наблюдался десятую торговую сессию подряд. Капитализация производителя электромобилей превысила рыночную стоимость Facebook Inc. (SPB: FB), отмечает Bloomberg.

Цена бумаг Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. увеличилась на 2,3%. Американский производитель алкогольных напитков в третьем финансовом квартале получил чистую прибыль на уровне $6,55 в расчете на акцию против $1,85 на акцию за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,09 на акцию при прогнозе аналитиков FactSet в $2,42 на акцию.

Котировки акций Conagra Brands (SPB: CAG) Inc. снизились на 5,5%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка производителя продуктов питания во втором финансовом квартале превысила ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 211,73 пункта (0,69%) и составил 31041,13 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 55,65 пункта (1,48%) - до 3803,79 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 326,69 пункта (2,56%) и составил 13067,48 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в пятницу на фоне надежд на дополнительные стимулирующие меры для помощи экономике США после того, как Конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в стране.

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания обеих палат сертифицировали результаты выборов. Заседание прерывалось из-за протестных акций сторонников президента США Дональда Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на определенное время высокопоставленных членов Конгресса.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,2%.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Режим, который продлится с пятницы, 8 января, до 7 февраля, предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. В заявлении премьер призывает население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Штрафные санкции не запланированы. В то же время остаются открытыми торговые центры и школы, кинотеатрам, музеям и другим аналогичным учреждениям рекомендовано снизить посещаемость.

Лидерами роста на торгах в Токио стали акции Oki Electric Industry Co., которые подорожали на 9,3%.

Бумаги производителя потребительской электроники Sony прибавили в цене 2,4%, акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. выросли на 3,8%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 9:06 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,7%.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в декабре выросли до $3,217 трлн по сравнению с $3,178 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Таким образом, они увеличились по итогам второго месяца подряд и находятся на максимальной отметке с апреля 2016 года. Эксперты в среднем ожидали увеличения резервов до $3,19 трлн, по данным Trading Economics.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+18,4%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) прибавляют в цене 1%, бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. снижаются на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 3,8%.

Котировки производителя чипов памяти SK Hynix Inc. повысились на 2,3%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. увеличилась на 7,5%. Компания сообщила, что ожидает роста операционной прибыли в четвертом квартале на 25%.

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подскочили на 18,7% и 9,1% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,7%.

Акции нефтяной компании Oil Search Ltd. поднялись на 2,6%, Beach Energy Ltd. - на 1,1%, Woodside Petroleum Ltd. - на 1,9%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 мск в пятницу составляет $54,47 за баррель, что на $0,09 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,08 (0,2%) - до $54,38 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $50,93 за баррель, что на $0,1 (0,2%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $0,2 (0,4%) - до $50,83 за баррель.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также данные Минэнерго США о превысившем ожидания аналитиков снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 8 млн баррелей.

Оптимизм трейдеров также связан с ожиданиями победы демократов на выборах в штате Джорджия, которая может принести Демократической партии большинство в Сенате США. По прогнозам NBC, Associated Press и ряда других СМИ, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Как отмечает S&P Global Platts, это поддерживает надежды на принятие новых экономических стимулов в США, что может ускорить восстановление экономики страны и спроса на энергоносители.

В то же время сохраняются опасения по поводу эпидемиологической ситуации в некоторых странах. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в четверг объявил о введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. По сообщению СМИ, прирост выявленных за сутки случаев заражения в Китае стал максимальным с июля.