Рубль к вечеру среды растерял часть дневных достижений, но остался в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро

Москва. 6 января. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растерял часть дневных достижений, но остался в небольшом плюсе по отношению к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 73,9075 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в начале дня доллар опускался до 73,4 руб./$1). Евро стоил 90,7925 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку (на пике снижения его курс достигал 90,585 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17 копеек - до 81,51 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро благодаря как сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и растущей нефти после выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду составила $54,28 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $50,33 за баррель, что на 0,8% выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 8,01 млн баррелей - до 485,46 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,52 млн баррелей и составили 241,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,39 млн баррелей, до 158,42 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу. Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают итогов выборов в Сенат США в штате Джорджия. Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок победил на выборах с 50,6% голосов, сообщает телеканал Fox News. Республиканка Келли Леффлер набрала 49,4% голосов. Представитель Демократической партии Джон Ософ также сообщил о победе на выборах, передает телеканал. Между тем подсчет голосов пока не закончен, отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,2% голосов избирателей, Пердью - 48,8%. По данным американских СМИ, перевес Ософа составляет всего 16,3 тыс. голосов, что, в свою очередь, может повлечь пересчет голосов на территории всего штата.

Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Европе. Власти Германии во вторник продлили локдаун до 31 января. "Мы призываем людей сократить контакты до абсолютного минимума", - заявила канцлер Ангела Меркель. Тем временем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. "Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у лиц в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства. "EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную. Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрея Верникова, "курс пары "доллар/рубль" в первые дни текущего года стабилен из-за роста цен на нефть. В январе доллар, скорее всего, будет пребывать в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1". "Как правило, в начале года наблюдается профицит счета текущих операций, и это обстоятельство говорит в пользу крепкого рубля. Инвестдома прогнозируют в этом году высокие цены на нефть, поэтому иностранные фонды в начале января покупают российские ценные бумаги. Это тоже говорит в пользу крепкого рубля. При этом курс евро в январе останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1", - полагает Верников.

В свою очередь президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган отмечает, что "есть крайне высокий шанс, что Демократическая партия в США скоро получит контроль и над Сенатом. Это, с одной стороны, неплохо для рынков, в том плане что инициативы по помощи экономике и гражданам будут проходить быстрее и легче. С другой стороны, обе палаты в США не то чтобы перестанут быть "местом для дискуссий". Просто любые, даже самые спорные, инициативы демократов имеют шанс быстро претворяться в жизнь. Например, инициативы на либерализацию отношений с Ираном или мощного санкционного давления на Россию".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 3,18 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - всего на 0,07 копейки ниже официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в среду не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 89,6 копейки по отношению к 5 января и составил 73,7398 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 532,228 млн.

Торги евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в среду. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 78,21 копейки по отношению к вторнику и составил 90,9143 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR95,628 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.