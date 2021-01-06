Снижение цен евробондов РФ в среду усилилось вслед за падением US Treasuries

Москва. 6 января. Плавное снижение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций, отмечавшееся в первые торговые дни 2021 года, в среду усилилось вслед за ускорившимся падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению со ставками отечественных бумаг; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 декабря и составила 116,23% от номинала, что соответствует доходности 1,54% годовых (рост на 2 базисных пункта).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 2 базисных пункта по отношению к 31 декабря и составила 101,62% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1 пункт, составив 143,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились за три торговых дня на 210 базисных пунктов по отношению к закрытию 31 декабря, составив 142,33% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 3,23% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 198 базисных пунктов, до 137,2% от номинала (доходность выросла также на 10 базисных пунктов и составила 3,20% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 19 базисных пунктов - до 115,5% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,725% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 1 базисный пункт, до 110,07% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,07% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 290 базисных пунктов, до 135,73% от номинала (доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 3,23% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 36 базисных пунктов, до 114,04% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 1,93% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, формированию негативной ценовой тенденции в секторе еврооблигаций развивающихся стран, в том числе суверенных евробондов России, способствуют прежде всего падающие котировки базовых активов - US Treasuries. Таким образом, растущие ставки базовых актив толкают вверх доходности долговых бумаг emerging markets, причем в некоторых случаях это сопровождается сужением суверенных спредов, как, к примеру, для российских еврооблигаций. Причем в середине недели падение котировок американских долговых бумаг усилилось, что привело к более заметному снижению цен отечественных евробондов по сравнению с 4-5 января.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США в среду поднялась выше отметки 1% годовых, что произошло впервые с марта прошлого года. К вечеру 6 января доходность бумаг составила 1,05% годовых по сравнению с 0,96% годовых на закрытие рынка во вторник. Процентная ставка 30-летних US Treasuries поднялась до 1,82% годовых по сравнению с 1,72% годовых накануне. Рост доходностей долговых обязательств американского казначейства с рекордных минимумов, зафиксированных в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, говорит о растущей уверенности инвесторов в перспективах американской экономики.

Повышению доходностей US Treasuries способствуют растущие ожидания, что демократам все же удастся получить контроль над Сенатом по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, пишет The Wall Street Journal. В среду стало известно, что кандидат от демократов Рафаэль Уорнок обошел конкурентку от республиканцев Келли Леффлер на выборах в Сенат в Джорджии. Близок к победе и второй кандидат от Демократической партии Джон Ософ. Демократам необходимо получить оба места, чтобы забрать у республиканцев контроль над Сенатом, который они удерживают с 2015 года.

Демократы уже имеют большинство в Палате представителей, и получение контроля еще и над Сенатом облегчит избранному президенту США Джо Байдену проведение его инициатив через Конгресс. Многие считают, что это будет означать увеличение расходов на поддержку экономики в условиях пандемии, а также реализацию других приоритетных для демократов проектов, в том числе инфраструктурных.