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06 января 2021 года 19:22

Рынок акций в среду вырос на нефтяных бумагах вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил максимум

Москва. 6 января. Рынок акций РФ в среду вырос на нефтяных бумагах вслед за фондовыми площадками Европы и США, а также подорожавшей нефтью на решениях стран ОПЕК+ по квотам на добычу в феврале-марте (саудиты сокращают добычу на 1 млн б/с); индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3371,03 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 3380,63 пункта), индекс РТС - 1436,71 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,3%.

Доллар просел до 73,91 рубля (-0,13 рубля), золото подешевело до $1913,2 за тройскую унцию (-2,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,3%, до 5500 рублей; дивиденды за 9 месяцев 2020 года - 245,31 рубля на бумагу), также просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на российском фондовом рынке, в отличие от американского, нет "пузырей", и, чтобы отправить его в коррекцию, нужен веский повод. Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия пообещала дополнительно добровольно сократить добычу нефти в феврале на 1 млн баррелей в сутки, при этом России и Казахстану ОПЕК разрешил увеличить добычу на символические 75 тыс. б/с. Скорее всего, хороший повод переключить рынок акций на режим коррекции будет в середине января, когда инвесторы будут готовиться к приходу новой администрации США, так как ожидания усиления антироссийской риторики заставит инвесторов "осторожничать".

Фондовый рынок растет уже два месяца, а до этого он падал также два месяца. По индексу МосБиржи техническая поддержка находится на уровнях 3170 и 3300 пунктов, сопротивление - 3440 пунктов. В акциях "ЛУКОЙЛа" небольшая "медвежья" дивергенция - покупать их рискованно, акции Сбербанка выглядят нейтрально, покупать можно при снижении в район 258-262 руб. Если говорить о товарных рынках, то на графике платины есть признаки технической слабости - котировки платины готовятся снизится до $1050 или даже ниже.

Инвестдома прогнозируют в этом году высокие цены на нефть, поэтому иностранные фонды в начале января покупают российские ценные бумаги. Прогноз на февраль окутан туманом, к тому же пока не известны итоги выборов в Сенат США. Если его будут контролировать демократы, то позиции доллара по отношению к евро могут еще больше ослабнуть, считает Верников.

Как отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, по итогам встречи контактной группы ОПЕК+, несмотря на существовавшие противоречия, удалось прийти к компромиссу. Саудитам, видимо, настолько не хотелось ронять в этот раз стоимость нефти, что они пошли на абсолютно беспрецедентное решение: дав возможность России и Казахстану немного увеличить добычу, они сами заявили о сокращении производства в феврале и марте. Плюс подлил масла в огонь Иран, сообщив, что вне зависимости от мнения мировой общественности будет поднимать обогащение урана до уровня выше 20%.

На фоне этих новостей нефти Brent теперь открыт путь к отметке $55 за баррель. В итоге неплохо прибавили котировки акций нефтяных и нефтесервисных компаний. Но стоит помнить, что цены не могут расти до бесконечности, и иногда у инвесторов возникает вполне законное желание зафиксировать прибыль, что выливается в локальные коррекции. На фоне возможных геополитических (по крайней мере, словесных) перепалок можно также ожидать дальнейшего роста золота, серебра и платины, возможно, еще на 3-4%, считает Коган.

По словам аналитика отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Натальи Пырьевой, поддержку рынку акций РФ оказала растущая Европа, отыгрывающая потери предыдущей сессии. Тем не менее, фактором давления остается рост числа случаев заражения коронавирусом в мире, а также ужесточение ограничительных мер в ряде стран еврозоны. Новый штамм коронавируса, выявление которого вынудило ранее власти Великобритании ввести новый локдаун, был обнаружен теперь и в Нью-Йорке. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о жестком локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Ожидается, что и канцлер Германии Ангела Меркель продлит до конца января режим самоизоляции в стране, который ранее был введен на период с 16 декабря до 10 января.

Избранный президент США Джо Байден пообещал избирателям положительно решить вопрос о получении населением $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса, если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом. Нефть растет после того, как страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте 2021 года, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки, отмечает аналитик.

В среду в Азии индексы акций показали смешанную динамику (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), но растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,3-3,6%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 1%).

Давление на рынок Азии оказал рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

Рынки ожидают итогов ключевых выборов в американском штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате.

Если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом, избранному президенту США Джорджу Байдену будет легче проводить через Конгресс собственные инициативы. Кроме того, это повысит вероятность принятия нового пакета стимулов в США, что дало бы очередной импульс к росту фондового рынка, отмечают эксперты.

Демократ Рафаэль Уорнок обогнал республиканку Келли Леффлер на выборах в Сенат от штата Джорджия, сообщает Associated Press. Подсчет голосов во второй гонке - между демократом Джоном Ософом и республиканцем Дэвидом Пердью - продолжается, отрыв Ософа минимален - он пока получает 50,2% голосов избирателей, Пердью - 48,8%. В случае победы Ософа демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.

Нефть вечером в среду продолжает рост, подогретый новостями о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, а также статистикой Минэнерго США о запасах; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,2 выше уровня суточной давности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $54,33 за баррель (+1,4% и +4,9% во вторник), февральская цена WTI - $50,36 за баррель (+0,9% и +4,9% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что страна дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить в феврале добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте - совместно еще на 75 тыс. б/с.

Новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составляет 9,184 млн б/с, в марте - 9,249 млн б/с, следует из материалов ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 8,01 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,2-2,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+23,8%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+9,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+5,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,2%), акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+3,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,3%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-1,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,46 млрд рублей (из них 9,933 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,116 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,8 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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