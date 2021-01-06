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06 января 2021 года 17:51

Фондовые индексы, возможно, перейдут к снижению к закрытию торгов в РФ в среду - "Финам"

Российские фондовые индексы, возможно, перейдут на отрицательную территорию к закрытию торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Финама".

"В четверг, 7 января, торги в России проводиться не будут в связи с празднованием Рождества, поэтому к закрытию дня российские фондовые индексы могут перейти на отрицательную территорию, - пишут аналитики инвесткомпании в своем комментарии.

По их мнению, в пользу такого движения будет говорить не только желание инвесторов закрыть позиции, не желая переносить их через праздник, но и повышение индекса Мосбиржи в среду до исторического максимума на уровне 3380,63 пункта. "После роста на рынок часто приходит коррекционное снижение. Правда, надо отметить, что текущая активность на рынках явно снижена, далеко не все игроки вернулись после новогодних праздников", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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