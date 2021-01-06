Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3670-3730 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3670-3730 пунктов, считает начальник управления операций на российском рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикатор MACD формирует "медвежью" дивергенцию, поэтому риск коррекции присутствует. Падение ниже уровня поддержки 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда", - отмечает эксперт инвесткомпании.

По мнению Ващенко, в целом рынком акций США управляют противоречивые факторы. С одной стороны, указывает он, новые модификации коронавируса все быстрее распространяются по миру, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и продлению ограничений в США по примеру европейских стран. С другой стороны, фискальные и монетарные стимулы остаются основным фактором поддержки рынка, а оптимизм в отношении вакцин продолжает быть причиной повышения прогнозов инвестбанков по акциям.

Также Ващенко обращает внимание, что в среду будут опубликованы данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе в США от ADP за декабрь 2020 года. "Ожидается значение 88 тыс., что гораздо меньше предыдущего - 307 тыс. Потенциальное сокращение темпов найма и ослабление рынка труда выглядит логичным в условиях карантинных ограничений. Впрочем, данный показатель от ADP является очень волатильным и не всегда точно предсказывает динамику официальной статистики по рынку труда, которая ожидается в пятницу", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

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