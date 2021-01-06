Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 73,675 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,89 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 81,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 6 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 20,07 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 9,68 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется по отношению к доллару и евро благодаря прежде всего растущей нефти после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составила $53,81 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $49,98 за баррель, что на 0,1% выше уровня предыдущих торгов.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу. Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Нефтяные трейдеры в среду также ждут еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Данные будут опубликованы в 18:30 МСК. Аналитики IHS Markit (SPB: INFO) ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы ожидают итогов выборов в Сенат США в штате Джорджия. Демократ Рафаэль Уорнок обогнал республиканку Келли Леффлер на выборах в Сенат от штата Джорджия, сообщает Associated Press. Подсчет голосов во второй гонке - между демократом Джоном Оссоффом и республиканцем Дэвидом Пердью - продолжается. В случае победы Оссоффа демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.

Инвесторы продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Европе. Власти Германии во вторник продлили локдаун до 31 января. "Мы призываем людей сократить контакты до абсолютного минимума", - заявила канцлер Ангела Меркель, которую цитирует Financial Times. Тем временем Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, вероятно, рекомендует использование вакцины от коронавируса производства Moderna. Препарат американской компании может стать второй вакциной от коронавируса, одобренной в ЕС. Однако Politico отмечает, что решение EMA вряд ли ускорит вакцинацию в регионе, которая идет медленными темпами.

Как отмечает аналитик отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Наталия Пырьева, "сегодня единая европейская валюта по отношению к доллару обновила максимумы и консолидируется на дневных торгах возле отметки $1,234 за евро, прибавляя почти 0,4%. При этом котировки нефти подрастают после того, как страны ОПЕК+ по итогам заседания 5 января договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте 2021 года. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией".

В свою очередь президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган отмечает, что "есть крайне высокий шанс, что демократическая партия в США скоро получит контроль и над Сенатом. Это, с одной стороны, неплохо для рынков, в том плане что инициативы по помощи экономике и гражданам будут проходить быстрее и легче. С другой стороны, обе палаты в США не то чтобы перестанут быть "местом для дискуссий". Просто любые, даже самые спорные, инициативы демократов имеют шанс быстро претворяться в жизнь. Например, инициативы на либерализацию отношений с Ираном или мощного санкционного давления на Россию".

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.