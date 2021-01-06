.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на фоне роста нефти, после чего "быки" взяли паузу
.
ГЛАВНОЕ
ВБ прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2021 году
Мировой ВВП повысится в 2021 году на 4%, если внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах, прогнозирует Всемирный банк. Экономика РФ продемонстрирует рост на 2,6%
 
Путин: рынок труда в 2021 году должен быть восстановлен
Рынок труда в 2021 году должен быть восстановлен, это важнейшая задача правительства РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда....
 
В декабре инфляция ускорилась до 0,8%, за год составила 4,9% - Росстат
В декабре 2020 года инфляция составила 0,8% после 0,7% в ноябре и 0,4% октябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За год потребительские цены выросли на 4,9%. В ноябре годовая инфляция составляла...
 
Основной причиной ускорения инфляции стало ослабление рубля - Минэкономразвития
Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, прокомментировала...
 
06 января 2021 года 11:25

Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на фоне роста нефти, после чего "быки" взяли паузу

Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами в США и выросшей нефтью на решениях стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья в феврале-марте (саудиты сокращают добычу на 1 млн б/с); индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего "быки" взяли паузу, при этом снизились акции "Магнита" из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3365,21 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 3380,63 пункта), индекс РТС - 1444,22 пункта (+1,3%); динамика blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,5%.

Доллар просел до 73,45 рубля (-0,59 рубля), золото стоит $1951,5 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Магнита" (-2,5%, до 5603,5 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2020 года - 245,31 рубля на бумагу), также просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

В США накануне индексы выросли на 0,6-1%, рынок следил за ключевыми выборами в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Днем ранее американский фондовый рынок снизился, причем падение индексов по итогам первых в году торгов было отмечено впервые с 2016 года.

Давление на рынок оказывает сохранение высокой заболеваемости COVID-19: в понедельник в США было зарегистрировано более 196 тыс. новых случаев и более 2 тыс. смертей. При этом новая разновидность коронавируса, вынудившая власти Великобритании ввести новый локдаун, была выявлена и в Нью-Йорке.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в декабре вырос до 60,7 пункта (максимум с августа 2018 года), тогда как ожидалось снижение до 56,6-56,8 пункта с ноябрьских 57,5 пункта.

Если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом, избранному президенту США Джорджу Байдену будет легче проводить через Конгресс собственные инициативы. Кроме того, это повысит вероятность принятия нового пакета стимулов в США, что дало бы очередной импульс к росту фондового рынка, отмечают эксперты.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растет Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Давление на рынок Азии оказывает рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Нефть утром в среду замедлила рост после ралли вторника на новостях о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $53,76 за баррель (+0,3% и +4,9% во вторник), февральская цена WTI - $49,89 за баррель (-0,1% и +4,9% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что страна дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить в феврале добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте - совместно еще на 75 тыс. б/с.

Новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составляет 9,184 млн б/с, в марте - 9,249 млн б/с, следует из материалов ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу было принято на фоне распространения новой разновидности коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе, что препятствует поездкам и деловой активности.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК. Аналитики IHS Markit (SPB: INFO) ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+15,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,1%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,1% и -2% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,53 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,56 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,13 млрд рублей - на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 января 2021 года 17:51
Фондовые индексы, возможно, перейдут к снижению к закрытию торгов в РФ в среду - "Финам"
Российские фондовые индексы, возможно, перейдут на отрицательную территорию к закрытию торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Финама". "В четверг, 7 января, торги в России проводиться не будут в связи с празднованием Рождества, поэтому к закрытию дня российские фондовые индексы могут...    читать дальше
.
06 января 2021 года 16:39
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3670-3730 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3670-3730 пунктов, считает начальник управления операций на российском рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Покупатели продолжают...    читать дальше
.
06 января 2021 года 16:00
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.    читать дальше
.
06 января 2021 года 15:42
Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1 в январе - "Универ Капитал"
Рубль, вероятно, будет торговаться в январе текущего года в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1, курс евро останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников. Курс пары доллар/рубль в первые дни...    читать дальше
.
06 января 2021 года 14:26
Котировки золота, скорее всего, вырастут до $2000/унц. в 2021г - Sber CIB
Котировки золота, скорее всего, вырастут до уровня $2000 за тройскую унцию в 2021 году, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Золото - это актив, который позволяет защитить вложения от инфляции, а инфляционные ожидания будут расти в 2021 году на фоне стимулирующей экономической политики....    читать дальше
.
06 января 2021 года 12:45
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% - "Московские партнеры"
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% на фоне геополитики, считает президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган. "На рынке драгметаллов в среду, похоже, намечается небольшая коррекция. В принципе более чем логичная: цены не могут расти до бесконечности, иногда у...    читать дальше
.
06 января 2021 года 11:16
Возможен рост котировок акций "Газпрома" до 222 рублей - BCS Express
Возможно достижение котировками акций "Газпрома" уровня в 222 рубля, говорится в комментарии BCS Express. "Обновление котировками "Газпрома" максимумов понедельника может спровоцировать ускорение позитивной динамики на технических факторах. Закрепление выше 217 руб. и полное закрытие гэпа февраля...    читать дальше
.
06 января 2021 года 10:20
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на старте торгов среды вслед за растущей нефтью
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:56
Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
алитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события: - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "ММЦБ" за 9 месяцев 2020 года; - ФРС США опубликует протоколы...    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:34
Котировки нефти, возможно, вырастут до $56-57/барр. в ближайшие недели - BCS Express
Котировки нефти марки Brent, вероятно, могут в ближайшие пару недель вырасти до уровней $56-57 за баррель при отсутствии существенного негатива, говорится в комментарии BCS Express. "На новостях во вторник о более мягком режиме сокращения ограничений добычи ОПЕК+ котировки нефти марки Brent...    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:30
Brent - $53,95 за баррель
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду.    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:02
Вероятна умеренно позитивная динамика фондовых индексов в РФ на старте торгов в среду - BCS Express
роятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов. При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках....    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:45
Рубль смог выйти в плюс по отношению к доллару, но остался в небольшом минусе к евро во вторник вечером
Москва. 5 января. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль, заметно снижавшийся в первой половине дня, смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти, но его рост сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:13
Рынок акций РФ вечером подогрела выросшая на новостях нефть, индекс МосБиржи обновил пик
Москва. 5 января. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд.    читать дальше
.
05 января 2021 года 15:56
Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне нестабильной нефти
Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.