Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на фоне роста нефти, после чего "быки" взяли паузу

Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами в США и выросшей нефтью на решениях стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья в феврале-марте (саудиты сокращают добычу на 1 млн б/с); индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего "быки" взяли паузу, при этом снизились акции "Магнита" из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3365,21 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 3380,63 пункта), индекс РТС - 1444,22 пункта (+1,3%); динамика blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,5%.

Доллар просел до 73,45 рубля (-0,59 рубля), золото стоит $1951,5 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Магнита" (-2,5%, до 5603,5 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2020 года - 245,31 рубля на бумагу), также просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

В США накануне индексы выросли на 0,6-1%, рынок следил за ключевыми выборами в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Днем ранее американский фондовый рынок снизился, причем падение индексов по итогам первых в году торгов было отмечено впервые с 2016 года.

Давление на рынок оказывает сохранение высокой заболеваемости COVID-19: в понедельник в США было зарегистрировано более 196 тыс. новых случаев и более 2 тыс. смертей. При этом новая разновидность коронавируса, вынудившая власти Великобритании ввести новый локдаун, была выявлена и в Нью-Йорке.

Индекс промактивности США ISM Manufacturing в декабре вырос до 60,7 пункта (максимум с августа 2018 года), тогда как ожидалось снижение до 56,6-56,8 пункта с ноябрьских 57,5 пункта.

Если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом, избранному президенту США Джорджу Байдену будет легче проводить через Конгресс собственные инициативы. Кроме того, это повысит вероятность принятия нового пакета стимулов в США, что дало бы очередной импульс к росту фондового рынка, отмечают эксперты.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растет Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,9%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Давление на рынок Азии оказывает рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Нефть утром в среду замедлила рост после ралли вторника на новостях о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $53,76 за баррель (+0,3% и +4,9% во вторник), февральская цена WTI - $49,89 за баррель (-0,1% и +4,9% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что страна дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить в феврале добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте - совместно еще на 75 тыс. б/с.

Новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составляет 9,184 млн б/с, в марте - 9,249 млн б/с, следует из материалов ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу было принято на фоне распространения новой разновидности коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе, что препятствует поездкам и деловой активности.

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 МСК. Аналитики IHS Markit (SPB: INFO) ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+15,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,1%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,1% и -2% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,53 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,56 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,13 млрд рублей - на акции "Магнита").