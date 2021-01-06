Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1 в январе - "Универ Капитал"

Рубль, вероятно, будет торговаться в январе текущего года в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1, курс евро останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников.

Курс пары доллар/рубль в первые дни текущего года стабилен из-за роста цен на нефть, констатирует эксперт инвестгруппы.

"В января пара будет пребывать в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1. Как правило, в начале года наблюдается профицит счета текущих операций и это обстоятельство говорит в пользу крепкого рубля. Инвестдома прогнозируют в этом году высокие цены на нефть, поэтому иностранные фонды в начале января покупают российские ценные бумаги. Это тоже говорит в пользу крепкого рубля", - указывает Верников.

Курс евро в январе, по его мнению, останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1.

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