Brent - $53,95 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, рынок следил за ключевыми выборами в штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате.

Днем ранее американский фондовый рынок снизился, причем падение индексов по итогам первых в году торгов было отмечено впервые с 2016 года.

Давление на рынок оказывает сохранение высокой заболеваемости COVID-19: в понедельник в США было зарегистрировано более 196 тыс. новых случаев и более 2 тыс. смертей. При этом новая разновидность коронавируса, вынудившая власти Великобритании ввести новый локдаун, была выявлена и в Нью-Йорке.

Инвесторы в данный момент не видят новых стимулов для роста американского фондового рынка, поскольку результаты второго тура выборов в Сенат, проходящего в Джорджии, станут известны не ранее чем через несколько дней, пишет MarketWatch.

"Фондовый рынок США сфокусирован на выборах в Джорджии. Эксперты увеличивают ставку на победу кандидатов от демократов, и вероятность того, что республиканцы смогут сохранить контроль над Сенатом, снизилась", - отмечается в обзоре UBS.

В случае, если демократам все же удастся получить контроль над Сенатом, избранному президенту США Джорджу Байдену будет легче проводить через Конгресс собственные инициативы. Кроме того, это повысит вероятность принятия нового пакета стимулов в США, что дало бы очередной импульс к росту фондового рынка, отмечают эксперты.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2020 года подскочил до максимальных с августа 2018 года 60,7 пункта по сравнению с 57,5 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 56,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) прибавили в цене 2,7%. Компания сообщила во вторник, что ее главный исполнительный директор Стивен Молленкопф покинет свой пост 30 июня 2021 года. Новым CEO Qualcomm станет нынешний президент компании Кристиано Амон, кандидатура которого была единогласно поддержана членами совета директоров.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1%. Компания, расширяющая парк самолетов для перевозки грузов, сообщила о покупке 11 самолетов Boeing 767-300 у авиакомпаний Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. и WestJet Airlines.

Акции Delta Air выросли в цене на 2,1%.

Котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) опустились на 0,4%. Аналитик Мэттью Харриган подтвердил рейтинг "продавать" для бумаг компании и целевую цену на уровне $412 за акцию, отметив, что не ожидает неожиданного ускорения роста числа подписчиков сервиса в четвертом квартале прошлого года или в 2021 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 167,71 пункта (0,55%) и составил 30391,6 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 26,21 пункта (0,71%) - до 3726,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 120,51 пункта (0,95%) и составил 12818,96 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики.

Давление на рынок оказывает рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, запрещающий транзакции с китайскими платежными приложениями, включая Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet, сообщает Financial Times.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%.

Лидерами роста на торгах в Токио стали акции Nikon Corp., которые подорожали на 6,6%. Рыночная стоимость инжиниринговой компании JGC Holdings Corp. увеличилась на 5,9%.

Бумаги производителя потребительской электроники Sony потеряли в цене 2,1%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - 2,2%. Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снизилась на 2,5%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 09:00 мск прибавил 0,15%, гонконгский Hang Seng - снизился 0,06%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в декабре опустился до 56,3 пункта с максимальных за более чем 10 лет 57,8 пункта в ноябре. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Полиция Гонконга в среду арестовала около 50 демократических активистов, обвиняемых в нарушении нового закона о национальной безопасности из-за участия в прошлом году в неофициальных праймериз в преддверии выборов в местный парламент, сообщает Associated Press.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan (+4,3%), нефтяной CNOOC Ltd. (+3,8%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) (+3,5%).

Производитель потребительской электроники Xiaomi Corp. теряет в цене 5,1%, страховщик AIA Group Ltd. - 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,16%.

Котировки производителя чипов памяти SK Hynix Inc. повысились на 2,3%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подешевели на 1,9% и 2,2% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,12%.

Акции нефтяных компаний подорожали на решении Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале-марте. Котировки бумаг Oil Search Ltd. поднялись на 5,7%, Beach Energy Ltd. - на 2%, Woodside Petroleum Ltd. - на 1,7%.

Тем временем акции австралийских технологических компаний подешевели. Стоимость бумаг Afterpay Ltd. упала на 4,5%.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

По итогам торгов во вторник нефтяные цены подсочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в среду составляет $53,95 за баррель, что на $0,35 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,51 (4,9%) - до $53,6 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $50,08 за баррель, что на $0,15 (0,3%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы поднялись в цене на $2,31 (4,9%) - до $49,93 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

Решение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу было принято на фоне распространения новой разновидности коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе. По словам стратега DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts, решение Саудовской Аравии отражает "более низкий прогноз спроса на фоне волн пандемии, которые продолжают препятствовать поездкам и деловой активности в ключевых западных странах".

Между тем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в среду в 18:30 мск.

Аналитики IHS Markit ожидают, что данные покажут снижение запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей и рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2,2 млн баррелей соответственно.