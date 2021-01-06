Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события:

- Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "ММЦБ" за 9 месяцев 2020 года;

- ФРС США опубликует протоколы предыдущего заседания;

- Конгресс США соберется для подсчета голосов выборщиков и официального объявления победителя президентской гонки 2020 года.

- Макростатистика из Европы и США;

- Данные по запасам нефти от EIA.

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