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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
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06 января 2021 года 09:56
Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события: - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "ММЦБ" за 9 месяцев 2020 года; - ФРС США опубликует протоколы предыдущего заседания; - Конгресс США соберется для подсчета голосов выборщиков и официального объявления победителя президентской гонки 2020 года. - Макростатистика из Европы и США; - Данные по запасам нефти от EIA. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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06 января 2021 года 17:51
Российские фондовые индексы, возможно, перейдут на отрицательную территорию к закрытию торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Финама". "В четверг, 7 января, торги в России проводиться не будут в связи с празднованием Рождества, поэтому к закрытию дня российские фондовые индексы могут... читать дальше
.06 января 2021 года 16:39
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3670-3730 пунктов, считает начальник управления операций на российском рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Покупатели продолжают... читать дальше
.06 января 2021 года 16:00
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. читать дальше
.06 января 2021 года 15:42
Рубль, вероятно, будет торговаться в январе текущего года в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1, курс евро останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников. Курс пары доллар/рубль в первые дни... читать дальше
.06 января 2021 года 14:26
Котировки золота, скорее всего, вырастут до уровня $2000 за тройскую унцию в 2021 году, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Золото - это актив, который позволяет защитить вложения от инфляции, а инфляционные ожидания будут расти в 2021 году на фоне стимулирующей экономической политики.... читать дальше
.06 января 2021 года 12:45
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% на фоне геополитики, считает президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган. "На рынке драгметаллов в среду, похоже, намечается небольшая коррекция. В принципе более чем логичная: цены не могут расти до бесконечности, иногда у... читать дальше
.06 января 2021 года 11:25
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на фоне роста нефти, после чего "быки" взяли паузу
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами в США и выросшей нефтью на решениях стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья в феврале-марте (саудиты сокращают добычу на 1 млн б/с); индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего "быки" взяли паузу, при этом снизились акции "Магнита" из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев. читать дальше
.06 января 2021 года 11:16
Возможно достижение котировками акций "Газпрома" уровня в 222 рубля, говорится в комментарии BCS Express. "Обновление котировками "Газпрома" максимумов понедельника может спровоцировать ускорение позитивной динамики на технических факторах. Закрепление выше 217 руб. и полное закрытие гэпа февраля... читать дальше
.06 января 2021 года 10:20
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
.06 января 2021 года 09:34
Котировки нефти марки Brent, вероятно, могут в ближайшие пару недель вырасти до уровней $56-57 за баррель при отсутствии существенного негатива, говорится в комментарии BCS Express. "На новостях во вторник о более мягком режиме сокращения ограничений добычи ОПЕК+ котировки нефти марки Brent... читать дальше
.06 января 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.06 января 2021 года 09:02
роятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов. При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках.... читать дальше
.05 января 2021 года 19:45
Рубль смог выйти в плюс по отношению к доллару, но остался в небольшом минусе к евро во вторник вечером
Москва. 5 января. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль, заметно снижавшийся в первой половине дня, смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти, но его рост сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.05 января 2021 года 19:13
Москва. 5 января. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд. читать дальше
.05 января 2021 года 15:56
Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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