Вероятна умеренно позитивная динамика фондовых индексов в РФ на старте торгов в среду - BCS Express

Вероятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов.

При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках. Индекс РТС может выглядеть чуть лучше благодаря ценам на нефть марки Brent и ожидаемой стабильной динамики рубля, говорится в комментарии инвесткомпании.

Также Карпов считает, что на горизонте ближайшей пары недель вполне возможно достижение сопротивления на уровне 3450 пунктов по индексу Мосбиржи (на этом уровне проходит и одна из возможных трендовых линий сопротивления).

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