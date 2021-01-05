Рубль смог выйти в плюс по отношению к доллару, но остался в небольшом минусе к евро во вторник вечером

Москва. 5 января. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль, заметно снижавшийся в первой половине дня, смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти, но его рост сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара США составил 74,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня доллар достигал отметки 75,2875 руб./$1). Евро стоил 91,025 руб./EUR1, подорожав всего на 6,5 копейки (максимум, достигнутый в первой половины дня - 92,3425 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 8 копеек - до 81,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативной динамики валютного курса рубля на старте торгов 5 января способствовали падающие цены на нефть в связи с тревогами участников рынка по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, а также неопределенностью с объемами добычи нефти странами ОПЕК+, начиная с февраля. Однако в середине дня цены на нефть перешли к умеренному повышению в ожидании возобновления переговоров ОПЕК+, а ближе к вечеру нефтяные котировки усилили рост, что помогло нацвалюте скорректироваться вверх и даже выйти в плюс в паре с долларом; при этом укрепление рубля сдерживалось некоторым охлаждением "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составила $53,18 за баррель, что на 4,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $49,81 за баррель, что на 4,6% выше уровня предыдущих торгов.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне растущей геополитической напряженности, а также решения стран ОПЕК+ продлить переговоры относительно дальнейших объемов добычи нефти. Накануне стало известно, что Иран возобновил обогащение урана до 20%, о чем проинформировал МАГАТЭ. Такой шаг может поставить под угрозу сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отмечают эксперты. Также стало известно о захвате Ираном южнокорейского судна в Ормузском проливе, что может еще больше ухудшить отношения страны с остальным миром.

В центре внимания нефтяного рынка во вторник - заседание министров стран ОПЕК+, которое проходит по видеосвязи. По сообщениям Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия договорились о компромиссном варианте, предполагающем сохранение январского уровня добычи на февраль с увеличением производства в марте. Официально план пока не озвучен.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются во вторник, исключение составляет британский индикатор. Давление на рынок оказывают продолжающийся рост заболеваемости COVID-19, а также новые ограничительные меры, вводимые в регионе с целью сдерживания распространения коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

Вслед за этим британский министр финансов Риши Сунак представил новый пакет мер объемом 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) для поддержки бизнеса. Минфин потратит 4 млрд фунтов на единовременные субсидии порядка 600 тыс. компаний розничной торговли, гостиничного бизнеса и сферы развлечений. Каждая из компаний может рассчитываться на выплаты в размере до 9 тыс. фунтов. Еще 594 млн фунтов будет направлено в фонд для поддержки других видов бизнеса, страдающих в результате карантинных мер, сообщил Сунак.

Канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, продлит до конца января 2021 года общенациональный режим самоизоляции, пишут местные СМИ. Режим самоизоляции в Германии был введен 16 декабря и изначально рассчитан на срок до 10 января.

По словам экспертов компании BCS Express, российская валюта чувствует себя неуверенно на фоне неопределенности, возникшей относительно перспектив нефтяной конъюнктуры и общего ухудшения сентимента относительно рисковых активов. Аналитики инвесткомпании напоминают, что в понедельник в моменте рубль выходил к двухнедельным максимумам в паре с долларом на фоне роста цен на товарные активы, металлы, нефть. Нефтяные котировки превышали $53 за баррель Brent в ходе торгов понедельника в ожидании встречи министерского комитета ОПЕК+. Однако она оказалась безрезультатной ввиду возникших разногласий и была продлена до вторника. Большинство стран-участниц соглашения склоняется к продлению действующих ограничений на февраль, тогда как Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с.

На этом фоне доллар в ходе дневных торгов вторника поднимался выше отметки 75 руб./$1, максимума с 24 декабря, что грозит дальнейшим подъемом к зоне технических сопротивлений на уровне 76,0-76,5 руб./$1, считают эксперты BCS Express.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 25,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,18 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" во вторник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,07 рубля по отношению к 4 января и составил 74,7231 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 357,353 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились во вторник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,45 рубля по отношению к понедельнику и составил 91,8117 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR177,754 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.