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05 января 2021 года 15:56

Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне нестабильной нефти

Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 74,725 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике роста доллар достигал отметки 75,2875 руб./$1). Евро стоил 91,8 руб./EUR1, подорожав на 84 копейки (максимум первой половины дня - 92,3425 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 59,5 копейки - до 82,41 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 5 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 84,93 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - почти на 1,01 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативной динамики валютного курса рубля на старте торгов 5 января способствовали падающие цены на нефть в связи с тревогами участников рынка по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, а также неопределенностью с объемами добычи нефти странами ОПЕК+, начиная с февраля. Однако к середине дня цены на нефть перешли к росту в ожидании возобновления переговоров ОПЕК+, что помогло нацвалюте немного скорректироваться вверх и отойти от дневных минимумов, но в целом рубль остался в умеренном минусе по отношению к доллару и евро вследствие охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составила $52 за баррель, что на 1,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,48 за баррель, что на 1,81% выше уровня предыдущих торгов.

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 МСК), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии. Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник, в центре внимания инвесторов остается пандемия коронавируса и связанное с ней ужесточение ограничительных мер в регионе. Также участники рынка будут следить за ходом выборов в американском штате Джорджия, которые определят, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Давление на настроения инвесторов оказывает беспокойство по поводу темпов вакцинации от коронавируса в регионе и объявление в Англии режима локдауна в третий раз с начала пандемии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в понедельник о решении ввести режим самоизоляции на всей территории Англии, сообщают британские СМИ. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения. Планируется, что третий режим жесткой самоизоляции населения будет действовать минимум до 15 февраля 2021 года.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшие дни, как ожидается, продлит до конца января 2021 года общенациональный режим самоизоляции, призванный замедлить распространение коронавируса, сообщает во вторник Associated Press. Власти страны за сутки получили данные о смерти еще 944 пациентов с коронавирусом. "Это усиливает ожидания, что локдаун продлят и он останется в силе до конца месяца", - пишет агентство. Режим самоизоляции в Германии ввели 16 декабря. Изначально он был рассчитан до 10 января.

Тем временем в американском штате Джорджия во вторник пройдет второй тур выборов в Сенат США. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы. В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и, при желании, - блокировать его назначения на ключевые посты.

По словам экспертов компании BCS Express, российская валюта сдает позиции на фоне неопределенности, возникшей относительно перспектив нефтяной конъюнктуры и общего ухудшения сентимента относительно рисковых активов. Аналитики инвесткомпании напоминают, что в понедельник в моменте рубль выходил к двухнедельным максимумам в паре с долларом на фоне роста цен на товарные активы, металлы, нефть. Нефтяные котировки превышали $53 за баррель Brent в ходе торгов понедельника в ожидании встречи министерского комитета ОПЕК+. Однако она оказалась безрезультатной ввиду возникших разногласий и была продлена до вторника. Большинство стран-участниц соглашения склоняется к продлению действующих ограничений на февраль, тогда как Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с.

На этом фоне доллар в ходе дневных торгов вторника поднимался выше отметки 75 руб./$1, максимума с 24 декабря, что грозит дальнейшим подъемом к зоне технических сопротивлений на уровне 76,0-76,5 руб./$1, считают эксперты BCS Express.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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