Вероятно ослабление доллара к основным мировым валютам в 2021г - Sber CIB

На конец периода 1К21 2К21 3К21 2021 Базовый сценарий:USD/RUBEUR/USDEUR/RUB 70,00 1,2587,50 67,00 1,2885,76 70,00 1,2889,60 67,00 1,2885,76 Оптимистичный сценарий:USD/RUB 67,00 64,00 64,00 60,00 Сценарий риска:USD/RUB 83,00 80,00 75,00 75,00

Аналитики Sber CIB представили валютный прогноз на 2021год, в котором ожидают ослабления доллара к основным мировым валютам, в том числе относительно евро и рубля, говорится в комментарии инвестбанка. Согласно базовому сценарию Sber CIB, рубль должен к концу следующего года подорожать до 67 руб./$1, хотя геополитические факторы сохранят актуальность. По мнению аналитиков инвестбанка, факторами риска для рубля могут стать: - Возможное ухудшение отношений между Россией и США. - Вторая волна коронавируса в Китае. - Жесткие карантинные ограничение в Европе и США. - Возможные проблемы с вакцинами. Прогнозы Sber CIB:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.