Рынок акций РФ утром скорректировал большую часть роста предыдущего дня, раллирует "Русолово"

Москва. 5 января. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировал большую часть роста предыдущего торгового дня, игроки фиксируют прибыль на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений ужесточения карантинных мер и в ожидании решения стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья; индекс МосБиржи откатился в район 3300 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3305,65 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1388,7 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 75,02 рубля (+0,69 рубля), золото стоит $1945 за тройскую унцию (-0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

В США индексы акций накануне снизились на 1,3-1,5% на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. На предыдущих торгах 31 декабря индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Многие инвесторы ожидают ускорения экономической активности в 2021 году на фоне вакцинации и возобновления деятельности бизнесов, однако признают, что путь к восстановлению, вероятно, будет долгим и неоднородным, пишет газета The Wall Street Journal.

Вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками препаратов, сообщает CNBC. Помимо этого, в стране продолжается распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. С начала пандемии в США было выявлено более 20 млн случаев COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В стране также было зафиксировано несколько случаев заражения новой разновидностью коронавируса.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), пытается расти Европа (индекс FTSE в начале торгов подрос на 0,1%), но ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) прекратила процесс делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний, о котором она сообщила накануне. В уведомлении биржи говорится, что она приняла такое решение "для дальнейших консультаций" с американскими регуляторами, но не сообщила других подробностей, повлиявших на изменение первоначальных планов.

Участники рынков ждут второго тура выборов в американском штате Джорджия. Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах Конгресса США.

Нефть утром во вторник дешевеет на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+; цена Brent и находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,96 за баррель (-0,3% и -1,4% накануне), февральская цена WTI - $47,55 за баррель (-0,2% и -1,9% в понедельник).

Участники рынка ждут продолжения встречи министров стран ОПЕК+, которая была перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 МСК), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,2%), "Яндекса" (-1,5%).

Выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+17,1%, до 10,65 рубля - максимум с февраля 2016г), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+10,5%), бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,6%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,19 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,95 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 931,46 млн рублей - на акции "Норникеля").