Рубль может ослабеть до 76-76,5 руб./$1 - BCS Express

Рубль дешевеет против евро и доллара в ходе торгов вторника и может достичь уровня 76-76,5 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express. Российская валюта сдает позиции на фоне неопределенности, возникшей относительно перспектив нефтяной конъюнктуры и общего ухудшения сентимента относительно рисковых активов.

Аналитики инвесткомпании напоминают, что в понедельник в моменте рубль выходил к двухнедельным максимумам в паре с долларом на фоне роста цен на товарные активы, металлы, нефть. Нефтяные котировки превышали $53 за баррель Brent в ходе торгов понедельника в ожидании встречи министерского комитета ОПЕК+. Однако она оказалась безрезультатной ввиду возникших разногласий и была продлена до вторника. Большинство стран-участниц соглашения склоняется к продлению действующих ограничений на февраль, тогда как Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с.

Во вторник нефтяные котировки курсируют чуть ниже $51. Индекс доллара США (DXY) в данный момент снижается на 0,18%, и российская валюта в большей степени уступает евро. Курс пары EUR/RUB с расчетами завтра растет на 1,33% до 92,17. Пара подбирается к двухмесячным максимумам.

"Валютная пара USD/RUB поднялась выше 75 руб./$1, максимума с 24 декабря, что грозит дальнейшим подъемом к зоне технических сопротивлений на уровне 76-76,5 руб./$1", - указывают эксперты BCS Express.

Также аналитики отмечают, что во вторник в США состоится голосование в штате Джорджия, которое может привести демократов к большинству в Сенате, что грозит усилением санкций против России и усилением реваншистских настроений республиканцев, которые в среду планируют поддержать большой протестный митинг, где, по словам Трампа, будет представлено огромное количество доказательств нарушений на прошедших 3 ноября президентских выборах.

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