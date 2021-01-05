Основными бенефициарами в 2021г станут акции сырьевого, банковского и промышленного секторов - Sber CIB

Аналитики Sber CIB представили стратегический взгляд на 2021 год, в котором указывают, что основными бенефициарами станут сырьевой сектор, акции банков и промышленных компаний, а также активы развивающихся рынков.

Ключевыми трендами в 2021г, по мнению экспертов, станут:

- Восстановление мировой экономики на фоне вакцинации от коронавируса.

- Стимулирующая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах.

- Прекращение торговой войны между США и Китаем.

- Ускорение экономического роста в Азии.

- Глобальное ослабление доллара США.

Факторами риска в 2021г, на взгляд аналитиков инвестбанка, могут стать ухудшение эпидемиологической ситуации в мире и геополитическая напряженность.

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