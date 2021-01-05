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05 января 2021 года 10:55
"Финам" рекомендует держать акции Газпрома с целевой ценой 210,28 руб. на 12 месяцев
"Финам" рекомендует держать акции "Газпрома" с целевой ценой 210,28 руб. на 12 месяцев и потенциалом роста 1%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Семченкова. "Стратегия "Газпрома" направлена на увеличение поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европу. Транспортировка газа, продажа нефтепродуктов, продажа газа на внутреннем рынке, продажи электрической и тепловой энергии позволяют компании генерировать прибыль независимо от цен на энергоресурсы на мировом рынке. Компания активно развивает проекты в области газопереработки. "Газпром" увеличит долю дивидендных выплат от чистой прибыли с 40% в 2020г до 50% после 2021г", - отмечает Семченков. Аналитик подчеркивает, что акции "Газпрома" торгуются хуже индекса Мосбиржи. Негативная динамика, на взгляд эксперта "Финама", обусловлена срывом сроков сдачи проекта "Северный поток - 2", а также большим количеством рисков в нефтегазовой отрасли в 2020г. Если появится определенность по поводу сроков сдачи проекта "Северный поток - 2", то это способно поддержать котировки компании, полагает Семченков. Эксперт инвесткомпании указывает на факторы привлекательности акций "Газпрома": - Стратегические проекты по производству СПГ. "Газпром" активно развивает свои СПГ-проекты. Один из них - "Владивосток СПГ", работы по которому начали вести в 2020 г. Мощность завода составит 1,5 млн тонн в год. СПГ планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. - Планируется создание крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги. Он позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ). Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью. - Высокие дивиденды. "Газпром" в конце 2019г принял новую дивидендную политику и теперь платит дивиденды по скорректированной на неденежные статьи (переоценки, курсовые разницы и др.) чистой прибыли. За 2020г компанией планируется направить 40% от скорректированной чистой прибыли на выплату дивидендов. С 2021г норма выплат будет повышена до 50%. - Значительная доля чистой выручки формируется от статей, которые не зависят от динамики цен на энергоресурсы. За 2019г чистая выручка от продаж составила 7 659,6 млрд руб. Чистая выручка от статей, не связанных с ценами на энергоресурсы, составила 2 845 млрд руб., из которых продажи нефтепродуктов - 2 111,2 млрд руб., продажи электрической и тепловой энергии - 518,4 млрд руб., услуги по транспортировке газа - 215,3 млрд руб. Также Семченков подчеркивает, что стратегия развития направлена на расширение газового, нефтяного и электроэнергетического бизнеса. Анализируя капитальные затраты "Газпрома" с 2016 г. по настоящий момент, эксперт констатирует, что большинство затрат на транспортировку произошло в 2016-2018 гг. В этот период введены в эксплуатацию такие крупные проекты, как "Турецкий поток", "Сила Сибири", газотранспортный коридор от Ямала до Балтийского моря, где впоследствии было начато строительство "Северного потока - 2". "Крупное финансирование проектов "Газпром" завершил по большей части до 2019г. Объем капитальных вложений на 2020г в первоначальном варианте был сокращен на 20%, а уже в середине 2020г - на 30% относительно 2019г. Компания в 2019г завершала свои крупнейшие инвестпроекты, поэтому изначально планировала снижение, а во время пандемии еще больше сократила перечень инвестиционных проектов, сконцентрировавшись на приоритетных. Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2021г, также сфокусированы на финансировании приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании", - отмечает Семченков. Принятый бюджет, по мнению аналитика "Финама", обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме. Перечисленные решения полностью повторяют текущие тренды отрасли на сокращение капитальных затрат и экономии практически на всем. Компании из нефтегазового сектора стараются утверждать бездефицитные бюджеты, поскольку остерегаются повторения 1П2020г, считает эксперт. "Газпром", в свою очередь, пытается удержать свою маржинальность как никогда ранее. С сильнейшим за все время падением выручки в I и II кв. 2020г, относительно I и II кв. 2019г компания старается удержать свои контролируемые затраты на минимумах, и, судя по показателям в III кв. 2020г и прогнозам, у нее это получится, считает эксперт "Финама". Также Семченков отметил рост выручки с продажи продуктов нефтепереработки на 30% с уровней 2015 по 2019г. Компания активно развивает проекты в области глубокой переработки сырья. Инвестиции в переработку ежегодно только нарастают, а первоначальный вариант бюджета на 2020г не предполагал снижения капитальных затрат на приоритетные проекты в области газохимии и СПГ. Газпром - одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире по объему доказанных запасов и добычи углеводородов. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, а также производство и сбыт электроэнергии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. 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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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