Ключевые события вторника в РФ и мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события:

В России:

- Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Магнита" за 9 месяцев 2020 г.

- Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ЧТПЗ" за 9 месяцев 2020 г.

В мире:

- Продолжится встреча министерского комитета ОПЕК+США.

- В штате Джорджия второй тур выборов в Сенат США.

- 10:00 мск - Германия - Розничные продажи, м/м - Ноябрь (прогноз: -2%, предыдущее значение: 2,6%).

- 11:55 мск - Германия - Изменение числа безработных, тыс - Декабрь (прогноз: 10, предыдущее значение: -39).

- 11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - Декабрь (прогноз: 6,1%, предыдущее значение: 6,1%).

- 13:00 мск - Еврозона - Денежная масса М3, г/г - Ноябрь (прогноз: 10,7% предыдущее значение: 10,5%).

- 18:00 мск - США - Индекс деловой активности в промышленности ISM - Декабрь (прогноз: 56,6 п., предыдущее значение: 57,5 п.).

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