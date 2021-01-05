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05 января 2021 года 09:35
Умеренно-негативный внешний фон отразится на динамике фондовых индексов РФ во вторник - BCS Express
Внешний фон во вторник, 5 января, складывается умеренно негативный, отмечается в комментарии BCS Express. Азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на S&P 500 утром дешевеет на 0,02%. Нефть Brent снижается на 0,2%. Открытие торгов российскими акциями ожидается ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Весьма неплохо начались январские торги на российском рынке, напоминает аналитик инвесткомпании Альберт Короев. Рост цены на товарные активы спровоцировал подъем в соответствующих секторах. Лидировали металлурги. Здесь были и достаточно солидные объемы торгов, несмотря на то, что в целом в первые дни января активность на российском рынке пониженная в связи с официальными праздничными выходными. "Индекс Мосбиржи обновил декабрьские максимумы, добравшись до уровня 3350, - констатирует Короев. - Технически есть определенный простор для маневра вверху до уровня 3450, где можно очертить границу среднесрочного восходящего канала. На горизонте нескольких месяцев более важная цель видится на уровне 3580". Индекс металлов и добычи в понедельник вырос на 3,42% во главе с акциями золотодобывающих Polymetal (+5,54%), "Полюс" (+4,61%), Petropavlovsk (+4,32%). Бумаги сталелитейщиков держались несколько скромнее, но также лучше рынка: "Северсталь" (+1,51%), "ММК" (+1,96%), НЛМК (+2,57%). Среди менее ликвидных бумаг эксперт BCS Express отметил рывок на 16% в акциях "Русолово". Естественным образом движение в секторе спровоцировало ралли в металлах. Золото из района $1900 подскочило выше $1940 за тройскую унцию. Дорожало серебро, никель, олово, стальная продукция. "Позитивный сентимент на мировых площадках сохранялся почти до открытия американской сессии, где мы увидели волну продаж, которая постепенно разворачивала рынки акций, и вечерняя динамика сегодня найдет свое негативное отражение в динамике российских индексов на открытии", - полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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06 января 2021 года 16:39
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.06 января 2021 года 16:00
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.06 января 2021 года 14:26
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.06 января 2021 года 12:45
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.06 января 2021 года 11:25
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.06 января 2021 года 11:16
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.06 января 2021 года 10:20
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
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алитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события: - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "ММЦБ" за 9 месяцев 2020 года; - ФРС США опубликует протоколы... читать дальше
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.06 января 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду. читать дальше
.06 января 2021 года 09:02
роятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов. При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках.... читать дальше
.05 января 2021 года 19:45
Рубль смог выйти в плюс по отношению к доллару, но остался в небольшом минусе к евро во вторник вечером
Москва. 5 января. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль, заметно снижавшийся в первой половине дня, смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти, но его рост сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.05 января 2021 года 19:13
Москва. 5 января. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд. читать дальше
.05 января 2021 года 15:56
Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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