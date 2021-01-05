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05 января 2021 года 09:50

Нефть дешевеет на опасениях локдаунов

Фондовые индексы США закрылись снижением в первый день торгов в 2021г. Фондовые индексы АТР не демонстрируют единой динамики во вторник. Нефть дешевеет на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+, Brent - $50,97 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник, первый торговый день 2021 года, на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире.

В минувший четверг, который стал последним днем торгов в 2020 году, индикаторы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

По итогам 2020 года Dow Jones поднялся на 7,3%, S&P 500 - на 16,3%, несмотря на то, что ранее на фоне вспышки коронавируса индикаторы падали более чем на 30%, пишет CNBC.

Nasdaq в 2020 году подскочил на максимальные с 2009 года 43,6% благодаря росту интереса инвесторов и аналитиков к акциям технологических компаний в условиях пандемии.

Многие инвесторы ожидают ускорения экономической активности в 2021 году на фоне вакцинации и возобновления деятельности бизнесов, однако признают, что путь к восстановлению, вероятно, будет долгим и неоднородным, пишет газета The Wall Street Journal.

"Опасения по поводу COVID-19 и способности остановить эту волну не только в США, но и по всему миру, сохраняются", - говорит старший рыночный стратег Prudential Financial (SPB: PRU) Куинси Кросби, которого цитирует WSJ.

Кроме того, по словам Кросби, на рынке, похоже, растет беспокойство в связи с выборами в Сенат в Джорджии, которые определят, какая из партий - Демократическая или Республиканская - будет контролировать верхнюю палату Конгресса США.

Беспрецедентные меры бюджетной и денежно-кредитной поддержки экономики, а также разработка и начало применения нескольких вакцин от COVID-19 способствовали восстановлению рынка после значительного спада, отмечает CNBC.

"На фондовом рынке имеется потенциал для дальнейшего роста в 2021 году на двух опорах - скоординированной фискальной и монетарной политики Минфина США и ФРС, а также на фоне успешной вакцинации", - заявил глава американской инвестиционной компании Chaikin Analytics Марк Чайкин.

В то же время он отметил, что ожидаются "некоторые препятствия на пути".

Вакцинация в США замедлилась из-за проблем с поставками препаратов, сообщает CNBC. Помимо этого, в стране продолжается распространение коронавируса, что вызывает опасения по поводу темпов восстановления экономики в 2021 году. С начала пандемии в США было выявлено более 20 млн случаев COVID-19, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. В стране также было зафиксировано несколько случаев заражения новой разновидностью коронавируса.

В понедельник в том числе подешевели акции авиакомпаний и гостиничных операторов. Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. уменьшилась на 4,1%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 3,7%. Акции Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. снизились на 3,4, Marriott International (SPB: MAR) Inc. - на 5,4%.

Тем временем акции Flir Systems Inc. (SPB: FLIR) подскочили в цене на 19,2%. Американский промышленный конгломерат Teledyne Technologies (SPB: TDY) Inc. договорился о приобретении производителя тепловизионных камер Flir в рамках сделки на сумму около $8 млрд.

Котировки акций Magellan Health (SPB: MGLN) Inc. повысились на 13% на новостях о приобретении компании страховщиком Centene Corp. (SPB: CNC) за $2,2 млрд.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 3,4%. Производитель электромобилей почти достиг цели по поставке 500 тыс. машин в 2020 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 382,59 пункта (1,25%) и составил 30223,89 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 55,42 пункта (1,48%) - до 3700,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 189,84 пункта (1,47%) и составил 12698,45 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Давление на рынки оказывают опасения, связанные с ростом числа заражений коронавирусом в мире, в том числе, в США.

Тем временем премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сказал, что правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,35%.

Лидерами снижения выступили акции Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (-3,4%), Shiseido Co. Ltd. (-3,1%), IHI Corp. (-2,7%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. уменьшилась на 1,8%. Тем временем акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. выросли на 1,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 0,2%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги China Unicom (+9,4%), China Mobile Ltd. (+8%), China Mengniu Dairy Co. (+6,3%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding дешевеют на 2,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - растут на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подорожали примерно на 1%, тогда как акции Kia Motors Corp. снизились на 1,25%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов во вторник потерял 0,03%.

Акции Beach Energy Ltd. подешевели почти на 3%, Santos Ltd. - на 1,4%.

В то же время котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto выросли на 2,9% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник в связи с тревогами по поводу ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:44 МСК во вторник составляет $50,97 за баррель, что на $0,12 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,71 (1,4%) - до $51,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,55 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,9 (1,9%) - до $47,62 за баррель.

"Повторное введение локдаунов в мире для защиты от мутации коронавируса будет представлять собой самый существенный риск в краткосрочной перспективе для возвращения к нормальной ситуации, при которой наблюдается спрос на нефть", - говорит старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес, которого цитирует Dow Jones.

Участники рынка ждут продолжения встречи ОПЕК+.

Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на вторник, на 15:30 по венскому времени (17:30 МСК), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. По словам одного из источников, после перерыва в ходе встречи такое предложение высказал министр энергетики Азербайджана, но оно звучало и от министра Саудовской Аравии.

Накануне перерыва на столе переговоров было два противоположных предложения - увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне.

Ранее все страны высказались в отношении своей позиции. Лишь две страны - Россия и Казахстан - выступили за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные - за продление добычи на текущих уровнях.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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