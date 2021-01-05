Сохранение ОПЕК+ действующих уровней добычи может позитивно отразиться на котировках нефти - BCS Express

Сохранение ОПЕК+ действующих уровней добычи может позитивно отразиться на динамике котировок нефти, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки нефти, превышавшие в понедельник в моменте отметку в $53 за баррель Brent, скорректировались к концу дня и в данное время курсируют ниже $51. Технически цена довольно резко откатилась от среднесрочного сопротивления, что является настораживающим сигналом", - указывает аналитик инвесткомпании Альберт Короев.

Министерский комитет ОПЕК+ 4 января на онлайн-заседании не смог договориться о размере квот на добычу нефти в феврале и решил провести еще одну встречу по этому вопросу 5 января, напоминает эксперт.

"Сохранение действующих уровней добычи может позитивно отразиться на динамике котировок и, по данным источников в делегациях, большинство стран-участниц соглашения склоняется к продлению действующих ограничений на февраль. Однако Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с", - отмечает Короев.

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