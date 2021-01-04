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04 января 2021 года 19:28

Рынок акций РФ начал год с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 4 января. Рынок акций РФ начал новый торговый год с уверенного роста вместе с фондовыми площадками Азии и Европы благодаря внедрению вакцин от коронавируса, что поддержит восстановление мировой экономики; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил рубеж 3350 пунктов, несмотря на упавшую вечером нефть на новостях от ОПЕК+.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос до 3350,51 пункта (+1,9%), индекс РТС - до 1424,84 пункта (+2,7%, максимум с февраля), цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,3%.

Доллар просел до 74,08 рубля (-0,34 рубля), золото подорожало до $1943,7 за тройскую унцию (+2,6%).

Подорожали ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+6,3%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели АДР Ozon (MOEX: OZON) (-2,3%), акции "Московской биржи" (-0,3%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%).

Как отмечает аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов, позитивным фактором для акций в Азии и Европе остаются ожидания заключения всеобъемлющего соглашения об инвестициях между КНР и ЕС, кроме того, инвесторы рассчитывают, что китайские монетарные власти продолжат оказывать поддержку рынкам капитала в наступившем году. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) недавно подтвердили рекомендацию "выше рынка" для китайских акций класса "А", заявив, что они видят высокую вероятность увеличения их веса в глобальных фондовых индексах.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в декабре опустился до 53 пунктов (минимум за три месяца) с 54,9 пункта месяцем ранее. Однако индикатор остается заметно выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и спада деловой активности в секторе, и это говорит о том, что китайская экономика продолжила уверенное восстановление в конце 2020 года.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в новый год мировые рынки входят с оптимизмом. В первые дни года западные фонды, как правило, осваивают годовые лимиты на покупку активов на развивающихся рынках, что поддерживает котировки акций.

В среду, 6 января, Конгресс США будет утверждать результаты голосования выборщиков. Одновременно сторонники Дональда Трампа планируют организовать демонстрации. В этот же день Трамп представит доказательства подтасовки выборов и, вероятно, назначит спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Судебные иски Трампа и его союзников в судах с целью отмены результатов президентских выборов потерпели неудачу, но ввести военное положение Трамп может.

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения из списка трех китайских телекоммуникационных компаний, которые, якобы, имеют военные связи. Министерства торговли Китая заявило, что "такое злоупотребление национальной безопасностью и государственной властью для подавления деятельности китайских фирм не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику". Администрация Трампа усилила жесткую позицию в отношении КНР, и теперь Пекин обещает ответные меры. Правда, китайские чиновники считают, что избрание Байдена поможет ослабить напряженность между двумя странами, поэтому меры не будут жесткими.

В прошедшем году наиболее масштабные фискальные стимулы были задействованы в Японии, Канаде, Австралии и США. Очевидными последствиями таких масштабных вливаний в экономику станет резкий рост долговой нагрузки на государственном уровне. Так, медианный уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП среди развитых стран составляет 120% - самый высокий уровень со Второй мировой войны. Отсюда рождается недоверие к доллару и евро.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступала отметка 3340 пунктов, от достигнутых уровней наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Техническая поддержка находится на уровне 3170 пунктов. Пока же котировки акций "Магнита", "Газпрома" и многих других эмитентов следуют в рамках восходящих каналов, отмечает Верников.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии, за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-1,9%) на фоне оптимизма, связанного с внедрением вакцин от коронавируса, что поддержит восстановление мировой экономики. Однако наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Япония просела на фоне известий, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем временем, власти намерены ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывают начать вакцинацию уже в феврале.

В Китае снизились акции трех операторов связи - China Mobile (SPB: CHL), China Unicom и China Telecom (SPB: CHA) после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении этих бумаг из котировального списка биржи (торги бумагами, подпавшими под американские санкции, будут прекращены с 11 января), сообщила NYSE.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на брифинге в понедельник, что Китай решительно выступает против политизации торговых вопросов правительством США и примет меры по защите китайских компаний.

Тем временем, по сообщениям СМИ, в понедельник Великобритания начинает использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета.

В связи с ситуацией вокруг коронавируса ограничительные меры в Англии могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, заявил BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон отметил, что кабинет министров вынужден быть "реалистично настроен" в связи с распространением COVID-19, а Великобританию ожидают впереди "суровые времена".

На нефтяном рынке цены к вечеру развернулись вниз из-за задержки решения ОПЕК+ по квотам на добычу сырья, цена Brent после утреннего роста до $53,3 за баррель откатилась в район $51 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $51,1 за баррель (-1,4%), февральская цена WTI - $47,62 за баррель (-1,9%).

Заседание министерского мониторингового комитета в понедельник закончилось, но итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц ОПЕК+ вынесено не было, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль, по информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Как известно, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник, 4 января.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+21,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+21,6%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+16,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,5%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+5,9%).

Подешевели акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,9%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,88 млрд рублей (из них 11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,26 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 5,6 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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