Рубль к вечеру растерял большую часть дневных достижений, оставшись лишь в умеренном плюсе к доллару и евро

Москва. 4 января. Доллар США и евро, заметно терявшие в начале торгов на "Московской бирже", к вечеру понедельника смогли частично восстановиться; рубль растерял большую часть дневных достижений на фоне развернувшейся вниз нефти, оставшись лишь в умеренном плюсе в основным валютных парах.

Курс доллара США составил 74,0925 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 30 декабря (в начале торгов доллар опускался до 73,055 руб./$1). Евро стоил 90,9125 руб./EUR1, подешевев на 60,5 копейки (на пике снижения курс достигал 89,7775 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 45 копеек - до 81,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастал по отношению к доллару и евро в первой половине дня в понедельник благодаря как укрепляющейся нефти в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи в феврале, так и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Вместе с тем ближе к вечеру мировые цены на нефть развернулись вниз, что негативно сказалось на динамике нацвалюты, которая в итоге растеряла большую часть дневного роста. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составила $51,02 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $47,55 за баррель, что на 2% ниже уровня предыдущих торгов.

Нефтяные цены негативно отреагировали на сообщения о том, что министерский комитет ОПЕК+ закончился 4 января без рекомендации для всех министров об уровне добычи на февраль. Как сообщили источники "Интерфакса", Россия пока стоит на своей позиции, что ОПЕК+ нужно увеличивать добычу на 0,5 млн б/с, в то время как Саудовская Аравия и ряд других стран выступают за сохранение январского уровня производства. По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что ОПЕК+ сможет принимать решения о восстановлении добычи с учетом ситуации на рынке. "Надеюсь, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже проходит во многих странах. И, конечно, надеемся, что мы постепенно будем с вами, используя разные механизмы и инструменты, которые уже себя зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться", - сказал Новак во вступительном слове перед заседанием стран ОПЕК+.

Неопределенность на нефтяном рынке остается высокой, несмотря на то, что появление вакцин придает рынку оптимизм, нужны еще значительные усилия для достижения баланса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая министерскую встречу ОПЕК+. По его словам, нужно сохранять гибкость для удовлетворения потребностей рынка. "Наш совместный подход помог нам пройти долгий путь к восстановлению баланса на мировых нефтяных рынках после потрясений прошлого года. Но теперь, когда мы видим свет в конце туннеля, мы должны любой ценой избежать соблазна ослабить нашу решительность", - подчеркнул глава Минэнерго КСА.

Он напомнил свои слова, что вакцинация будет единственным наиболее важным фактором восстановления экономики, что приведет к устойчивому повышению спроса на нефть, а появление вакцин - это благоприятный знак. Министр напомнил, что с появлением вакцины на рынок вернулся оптимизм. "Но, рискуя показаться пессимистом, я хочу призвать к осторожности даже в этой в целом оптимистичной среде", - сказал Абдулазиз бен Сальман. "Уровень неопределенности в мире остается высоким. Мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала года. Спрос на транспортное топливо, в частности на авиатопливо, особенно хрупок. Беспокоит и является непредсказуемым появление новых вариантов заболевания. Во многих частях мира, где уровень инфицирования вызывает тревогу, вводится новая волна карантинов, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах", - предостерег он.

"Поэтому я призываю вас сегодня не принимать как должное прогресс, которого мы добились как группа за последний год. Не рискуйте всем, чего мы достигли, ради сиюминутной, но иллюзорной выгоды. Я призываю не только к осторожности, но и к чувству ответственности, потому что наша работа еще не сделана, и предстоит еще много напряженных усилий. Мы должны сохранять бдительность и проявлять активность перед лицом любых нежелательных событий", - заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии.

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли в первый торговый день 2021 года. В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением пандемии коронавируса. Инвесторы надеются, что начавшаяся во многих странах вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению экономик мира. Великобритания в понедельник начала использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщают СМИ. "Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что это даст всем новую надежду на то, что конец пандемии уже близок", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

По словам аналитика компании "Финам" Игоря Додонова, в понедельник основные фондовые индексы Китая продолжили подъем. Позитивным фактором для рынка остаются ожидания заключения всеобъемлющего соглашения об инвестициях между КНР и ЕС, кроме того, инвесторы рассчитывают, что китайские монетарные власти продолжат оказывать поддержку рынкам капитала в нынешнем году. Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в декабре опустился до 53 пунктов, минимума за три месяца, с 54,9 пункта месяцем ранее. Однако индикатор остается заметно выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и спада деловой активности в секторе, и это говорит о том, что китайская экономика продолжила уверенное восстановление в конце 2020 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" вечером в понедельник на 21,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,93 копейки выше официального курса. Такая динамика объясняется заметным ростом доллара и евро, зафиксированным во второй половине торгов 30 декабря.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 85,74 копейки по отношению к 30 декабря и составил 73,5 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 692,31 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,15 рубля по отношению к 30 декабря и составил 90,1758 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR131,032 млн.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.