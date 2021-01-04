Покупка акций ФосАгро - перспективное вложение на 2021г - BCS Express

Покупка акций "ФосАгро", вероятно, является наиболее перспективным вложением в секторе на 2021 год, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Представители российской химической отрасли в 2020 году показали разнонаправленные результаты, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Например, указывает он, спрос на удобрения в течение прошедшего года оставался стабильным (пандемия практически не отразилась на данном секторе рынка), а девальвация рубля привела к тому, что компании "ФосАгро" и "Акрон" улучшили свои финансовые результаты.

Аналитик BCS Express отмечает, что "ФосАгро" отличается от "Акрона" более низкими мультипликаторами, а также чуть более высокой дивидендной доходностью. "Всего в 2020 году (с учетом ожидаемых дивидендов за 9 месяцев 2020 года) "ФосАгро" может выплатить 300 руб. на акцию, что соответствует более 10% дивдоходности. В 2021 году компания также может порадовать акционеров высокими дивидендами: конъюнктура в отрасли остается относительно стабильной, а рубль - сравнительно слабым", - обращает внимание Пучкарев.

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