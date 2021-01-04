Рубль днем усилил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и спросу на рисковые активы

Москва. 4 января. Доллар США и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению интереса инвесторов к рисковым активам и растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,4425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,97 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 30 декабря. Евро стоил 90,29 руб./EUR1, подешевев на 1,23 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,09 рубля - до 81,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 января составляют 73,8757 руб./$1 и 90,7932 руб./EUR1, соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 43,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 50,32 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет по отношению к доллару и евро на первых в 2021 году торгах благодаря как укрепляющейся нефти в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи в феврале, так и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник составила $52,45 за баррель, что на 1,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $48,87 за баррель, что на 0,72% выше уровня предыдущих торгов.

Перспективы нефтяного рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков. Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в стране, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц. Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в понедельник в ходе первой торговой сессии в 2021 году. В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением пандемии коронавируса. Инвесторы надеются, что начавшаяся во многих странах вакцинация от коронавируса будет способствовать восстановлению экономик мира. Великобритания в понедельник начинает использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщают СМИ. "Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что это даст всем новую надежду на то, что конец пандемии уже близок", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

По словам аналитика компании "Финам" Игоря Додонова, в понедельник основные фондовые индексы Китая продолжили подъем. Позитивным фактором для рынка остаются ожидания заключения всеобъемлющего соглашения об инвестициях между КНР и ЕС, кроме того, инвесторы рассчитывают, что китайские монетарные власти продолжат оказывать поддержку рынкам капитала в нынешнем году. Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в декабре опустился до 53 пунктов, минимума за три месяца, с 54,9 пункта месяцем ранее. Однако индикатор остается заметно выше пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и спада деловой активности в секторе, и это говорит о том, что китайская экономика продолжила уверенное восстановление в конце 2020 года.

"Единая европейская валюта по отношению к доллару консолидируется на торгах 4 января возле отметки $1,23 за евро, заметно усиливая свои позиции. Евро продолжает укрепляться на фоне сохранения устойчивого спроса на рисковые активы в мире. Индекс доллара на этом фоне проседает. Котировки нефти уверенно растут в понедельник на фоне ослабления доллара и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. При этом инвесторы ждут результатов встречи ОПЕК+, на которой будет принято решение по поводу квот на добычу в феврале. По информации СМИ, у участников соглашения ОПЕК+ добычи пока нет единого мнения, стоит ли поднимать квоты на добычу в следующем месяце еще на 500 тыс. баррелей в сутки", - отмечает Додонов.

Аналитики Sber CIB прогнозируют на 2021 год среднюю цену нефти марки Brent на уровне $55 за баррель, а в качестве целевого значения на второе полугодие рассматривают уровень $60 за баррель. Эксперты считают, что сезонно неблагоприятное первое полугодие текущего года нефтяной рынок, вероятно, пройдет без больших потерь. А массовое вакцинирование во всем мире и традиционное летнее повышение спроса на топливо поддержат рынок во втором полугодии 2021 года. Дополнительную поддержку рынку, по мнению экспертов Sber CIB, окажут ожидаемые ослабление доллара США и повышение спроса на риск. Также аналитики инвестбанка отмечают, что крупнейшие фонды в настоящее время в основном наращивают длинные позиции по нефти, закрывая короткие.

В силу того, что в России первые дни января (вплоть до 10 января включительно) официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.