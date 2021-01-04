Корпоративные бонды второго эшелона, вероятно, покажут опережающую доходность в 2021г - BCS Express

Корпоративные облигации второго эшелона, вероятно, смогут показать опережающую доходность в 2021 году по сравнению с депозитом, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"В условиях снижения ставок спрос растет на все бумаги, но в первую очередь инвесторы покупают ОФЗ и ликвидные бумаги крупных компаний с высокими кредитными рейтингами. Корпоративные облигации второго эшелона отстают. Это значит, что повышенную доходность следует искать именно в них", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

"На фоне эпидемии COVID-19 некоторые сектора экономики оказались под более высоким давлением. Доходность облигаций представителей таких секторов включает премию за отраслевой риск, которая выглядит избыточной на фоне перспектив победы над пандемией. В США и Европе стартовала вакцинация, и к концу I полугодия 2021 года карантинные ограничения могут быть сведены к минимуму. Среди отраслей, где может наблюдаться избыточная премия, выделим жилищное строительство, не продуктовую розницу и лизинг", - указывает Галактионов.

По мнению аналитика BCS Express, среди облигаций для добавления в портфель, инвесторы могли бы рассмотреть следующие: "РЕСО-Лизинг" (выпуск БО-П-7 с доходностью 6,9%), "ГК ПИК" (выпуск 001Р-03 с доходностью 7%), "Группа ЛСР" (выпуск БО-П-04 с доходностью 6,9%), "Белуга групп" (выпуск БО-П02 с доходностью 6,9%) и АФК "Система" (выпуск 1Р-11 с доходностью 6,4%)

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