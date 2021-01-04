Рынок акций РФ на первых в новом году торгах растет вслед за миром, индекс МосБиржи обновил максимум

Москва. 4 января. Рынок акций РФ на первых в новом году торгах бодро растет вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $53 за баррель) на фоне оптимизма в отношении внедрения вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, переписав декабрьский пик.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3326,2 пункта (+1,1%, максимум дня и новый пик - 3327,46 пункта), индекс РТС - 1427,74 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) растут в пределах 3,7%.

Доллар просел до 73,37 рубля (-1,05 рубля), золото выросло до $1928,8 за тройскую унцию (+1,8%).

Подорожали акции ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,7%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,1%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в новый год мировые рынки входят с оптимизмом. В первые дни года западные фонды, как правило, осваивают годовые лимиты на покупку активов на развивающихся рынках, что поддерживает котировки акций.

В среду, 6 января, Конгресс США будет утверждать результаты голосования выборщиков. Одновременно сторонники Дональда Трампа организовывают демонстрации. В этот же день Трамп представит доказательства подтасовки выборов и вероятно назначит спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Судебные иски Трампа и его союзников в судах с целью отмены результатов президентских выборов потерпели неудачу, но ввести военное положение Трамп может.

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения из списка трех китайских телекоммуникационных компаний, которые, якобы, имеют военные связи. Министерства торговли Китая заявило, что "такое злоупотребление национальной безопасностью и государственной властью для подавления деятельности китайских фирм не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику". Администрация Трампа усилила жесткую позицию в отношении КНР, и теперь Китай обещает ответные меры. Правда, китайские чиновники считают, что избрание Байдена поможет ослабить напряженность между двумя странами, поэтому меры не будут жесткими.

В прошедшем году наиболее масштабные фискальные стимулы были задействованы в Японии, Канаде, Австралии и США. Очевидными последствиями таких масштабных вливаний в экономику станет резкий рост долговой нагрузки на государственном уровне. Так, медианный уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП среди развитых стран составляет 120% - самый высокий уровень со Второй мировой войны. Отсюда рождается недоверие к доллару и евро.

Тем не менее, пока рынки настроены оптимистично. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 3340 пунктов, от которой наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Техническая поддержка находится на уровне 3170 пунктов. Пока же котировки акций "Магнита", "Газпрома" и многих других эмитентов следуют в рамках восходящих каналов, отмечает Верников.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии, за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" Европа (FTSE на старте торгов растет на 1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне оптимизма, связанного с внедрением вакцин от коронавируса, что поддержит восстановление мировой экономики.

Япония просела на фоне известий, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем временем, власти намерены ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывают начать вакцинацию уже в феврале.

В Китае снизились акции трех операторов связи - China Mobile (SPB: CHL), China Unicom и China Telecom (SPB: CHA) после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении этих бумаг из котировального списка биржи (торги бумагами, подпавшими под американские санкции, будут прекращены с 11 января), сообщила NYSE.

Китайские власти в минувшее воскресенье назвали решение биржи политическим, отметив, что последствия этого шага для компаний будут ограниченными. Минторг США днем ранее заявил, что примет необходимые меры для защиты интересов китайских компаний.

Тем временем, рост деловой активности в промышленном секторе Китая существенно замедлился в декабре 2020 года на фоне ослабления спроса на экспортируемые из страны товары. Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в прошлом месяце опустился до 53 пунктов с ноябрьского уровня в 54,9 пункта, который был максимальным за десять лет. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $53,05 за баррель (+2,4% и +0,3% на торгах 31 декабря), февральская цена WTI - $49,59 за баррель (+2,2% и +0,3% в минувший четверг).

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Как известно, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник, 4 января. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+11,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+7,9%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,7%).

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-0,8%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,8 млрд рублей (из них 1,96 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,46 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,12 млрд рублей - на акции "Норникеля").