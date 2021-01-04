Покупка акций Аэрофлота - ставка на возобновление авиаперевозок российских пассажиров - "Финам"

Покупка акций "Аэрофлота" - фундаментально привлекательная ставка на возобновление авиаперевозок российских пассажиров после пандемии COVID-19, говорится в комментарии Газпромбанка.

"Мы считаем акции "Аэрофлота" фундаментально привлекательной ставкой на возобновление авиаперевозок российских пассажиров после пандемии, в особенности в сфере международных перелетов. Несмотря на нашу позитивную оценку перспектив бумаги на горизонте 12 месяцев, не ожидаем положительного свободного денежного потока (СДП) в 2021 году и выплаты дивидендов в 2021 и 2022 годах", - указывает аналитик банка Игорь Гончаров.

"Инвестиционная привлекательность "Аэрофлота" основывается на ожиданиях того, что в 2022-2023 годах пассажирооборот компании может восстановиться до уровней, наблюдавшихся до пандемии. Однако наши ожидания подвержены существенным рискам, главным из которых является риск более медленного, чем ожидалось, восстановления пассажиропотока у авиакомпании ввиду неблагоприятной динамики заболеваемости COVID-19 в России, а также ввиду более медленного, чем ожидалось, восстановления экономической активности в стране", - пишет Гончаров.

Эксперт указывает, что целевая цена и потенциал роста акций "Аэрофлота" сильно зависят от темпов восстановления пассажиропотока у авиакомпании. Изменение пассажирооборота на 10% обуславливает корректировку целевой цены акций "Аэрофлота", по оценкам Газпромбанка, более чем на 50%.

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