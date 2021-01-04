.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent на уровне $52,5 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
ВБ прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2021 году
Мировой ВВП повысится в 2021 году на 4%, если внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах, прогнозирует Всемирный банк. Экономика РФ продемонстрирует рост на 2,6%
 
Путин: рынок труда в 2021 году должен быть восстановлен
Рынок труда в 2021 году должен быть восстановлен, это важнейшая задача правительства РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда....
 
В декабре инфляция ускорилась до 0,8%, за год составила 4,9% - Росстат
В декабре 2020 года инфляция составила 0,8% после 0,7% в ноябре и 0,4% октябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За год потребительские цены выросли на 4,9%. В ноябре годовая инфляция составляла...
 
Основной причиной ускорения инфляции стало ослабление рубля - Минэкономразвития
Основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, добавившей в инфляцию около 1,5 п.п., эффект переноса валютного курса будет исчерпан в 1-м квартале 2021 года, прокомментировала...
 
04 января 2021 года 09:44

Brent на уровне $52,5 за баррель

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник в ожидании решений ОПЕК+.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в первый торговый день 2021 года.

Оптимизм, связанный с внедрением вакцин от коронавируса, перевешивает сохраняющиеся опасения в отношении роста заболеваемости COVID-19 по всему миру, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Трейдеры, возможно, несколько опережают события, однако они уверены, что распространение вакцин даст мощный импульс экономике, что серьезно поддержит корпоративные прибыли", - говорит эксперт.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, южнокорейский KOSPI - 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225, тем временем, теряет 0,7%. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Акции транспортных компаний и ритейлеров дешевеют на опасениях, что бизнес пострадает в результате новых ограничений. Стоимость бумаг Japan Airlines упала на 3,5%, Fast Retailing - на 1,5%.

Котировки акций трех китайских операторов связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom теряют в цене соответственно 3,3%, 3,8% и 3,7% на торгах в Гонконге после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении акций операторов связи из котировального списка биржи. Торги акциями China Mobile, China Telecom и China Unicom, подпадающих под американские санкции, будут прекращены с 11 января, сообщила NYSE.

Китайские власти в минувшее воскресенье назвали решение биржи политическим, отметив, что последствия этого шага для компаний будут ограниченными. Минторг США днем ранее заявил, что примет необходимые меры для защиты интересов китайских компаний.

Тем временем, рост деловой активности в промышленном секторе Китая существенно замедлился в декабре 2020 года на фоне ослабления спроса на экспортируемые из страны товары. Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в прошлом месяце опустился до 53 пунктов с ноябрьского уровня в 54,9 пункта, который был максимальным за десять лет. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

Австралийский рынок растет в понедельник вслед за котировками акций сырьевых компаний и банков. Стоимость бумаг Fortescue Metals Group подскочила на 5,9%, Newcrest Mining - на 4,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 2%.

Цены на нефть поднимаются в первый рабочий день нового года в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК в понедельник составляет $52,5 за баррель, что на $0,7 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,17 (0,3%) - до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,15 за баррель, что на $0,63 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,17 (0,3%) - до $48,52 за баррель.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

"Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", - отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 января 2021 года 16:39
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 3670-3730 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3670-3730 пунктов, считает начальник управления операций на российском рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Покупатели продолжают...    читать дальше
.
06 января 2021 года 16:00
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как растущей нефти, так и активизировавшемуся спросу инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран.    читать дальше
.
06 января 2021 года 15:42
Рубль будет торговаться в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1 в январе - "Универ Капитал"
Рубль, вероятно, будет торговаться в январе текущего года в диапазоне 71,8-75,5 руб./$1, курс евро останется в диапазоне 89-92 руб./EUR1, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы "Универ Капитал" Андрей Верников. Курс пары доллар/рубль в первые дни...    читать дальше
.
06 января 2021 года 14:26
Котировки золота, скорее всего, вырастут до $2000/унц. в 2021г - Sber CIB
Котировки золота, скорее всего, вырастут до уровня $2000 за тройскую унцию в 2021 году, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Золото - это актив, который позволяет защитить вложения от инфляции, а инфляционные ожидания будут расти в 2021 году на фоне стимулирующей экономической политики....    читать дальше
.
06 января 2021 года 12:45
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% - "Московские партнеры"
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% на фоне геополитики, считает президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган. "На рынке драгметаллов в среду, похоже, намечается небольшая коррекция. В принципе более чем логичная: цены не могут расти до бесконечности, иногда у...    читать дальше
.
06 января 2021 года 11:25
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на фоне роста нефти, после чего "быки" взяли паузу
Москва. 6 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами в США и выросшей нефтью на решениях стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья в феврале-марте (саудиты сокращают добычу на 1 млн б/с); индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего "быки" взяли паузу, при этом снизились акции "Магнита" из-за отсечки дивидендов за 9 месяцев.    читать дальше
.
06 января 2021 года 11:16
Возможен рост котировок акций "Газпрома" до 222 рублей - BCS Express
Возможно достижение котировками акций "Газпрома" уровня в 222 рубля, говорится в комментарии BCS Express. "Обновление котировками "Газпрома" максимумов понедельника может спровоцировать ускорение позитивной динамики на технических факторах. Закрепление выше 217 руб. и полное закрытие гэпа февраля...    читать дальше
.
06 января 2021 года 10:20
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на старте торгов среды вслед за растущей нефтью
Москва. 6 января. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:56
Ключевые события среды в РФ и мире - BCS Express
алитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события: - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ПАО "ММЦБ" за 9 месяцев 2020 года; - ФРС США опубликует протоколы...    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:34
Котировки нефти, возможно, вырастут до $56-57/барр. в ближайшие недели - BCS Express
Котировки нефти марки Brent, вероятно, могут в ближайшие пару недель вырасти до уровней $56-57 за баррель при отсутствии существенного негатива, говорится в комментарии BCS Express. "На новостях во вторник о более мягком режиме сокращения ограничений добычи ОПЕК+ котировки нефти марки Brent...    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:30
Brent - $53,95 за баррель
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду.    читать дальше
.
06 января 2021 года 09:02
Вероятна умеренно позитивная динамика фондовых индексов в РФ на старте торгов в среду - BCS Express
роятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов. При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках....    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:45
Рубль смог выйти в плюс по отношению к доллару, но остался в небольшом минусе к евро во вторник вечером
Москва. 5 января. Доллар США умеренно снижается, а евро слегка подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль, заметно снижавшийся в первой половине дня, смог выйти в небольшой плюс по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти, но его рост сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.    читать дальше
.
05 января 2021 года 19:13
Рынок акций РФ вечером подогрела выросшая на новостях нефть, индекс МосБиржи обновил пик
Москва. 5 января. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" на фоне роста индексов в США и подорожавшей нефти (Brent превысила $53 за баррель) после сообщений СМИ о достигнутом компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале; индекс МосБиржи обновил исторический максимум вторые торги подряд.    читать дальше
.
05 января 2021 года 15:56
Рубль умеренно снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне нестабильной нефти
Москва. 5 января. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.