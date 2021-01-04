Brent на уровне $52,5 за баррель

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник в ожидании решений ОПЕК+.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в первый торговый день 2021 года.

Оптимизм, связанный с внедрением вакцин от коронавируса, перевешивает сохраняющиеся опасения в отношении роста заболеваемости COVID-19 по всему миру, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Трейдеры, возможно, несколько опережают события, однако они уверены, что распространение вакцин даст мощный импульс экономике, что серьезно поддержит корпоративные прибыли", - говорит эксперт.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, южнокорейский KOSPI - 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225, тем временем, теряет 0,7%. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Акции транспортных компаний и ритейлеров дешевеют на опасениях, что бизнес пострадает в результате новых ограничений. Стоимость бумаг Japan Airlines упала на 3,5%, Fast Retailing - на 1,5%.

Котировки акций трех китайских операторов связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom теряют в цене соответственно 3,3%, 3,8% и 3,7% на торгах в Гонконге после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении акций операторов связи из котировального списка биржи. Торги акциями China Mobile, China Telecom и China Unicom, подпадающих под американские санкции, будут прекращены с 11 января, сообщила NYSE.

Китайские власти в минувшее воскресенье назвали решение биржи политическим, отметив, что последствия этого шага для компаний будут ограниченными. Минторг США днем ранее заявил, что примет необходимые меры для защиты интересов китайских компаний.

Тем временем, рост деловой активности в промышленном секторе Китая существенно замедлился в декабре 2020 года на фоне ослабления спроса на экспортируемые из страны товары. Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в прошлом месяце опустился до 53 пунктов с ноябрьского уровня в 54,9 пункта, который был максимальным за десять лет. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

Австралийский рынок растет в понедельник вслед за котировками акций сырьевых компаний и банков. Стоимость бумаг Fortescue Metals Group подскочила на 5,9%, Newcrest Mining - на 4,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 2%.

Цены на нефть поднимаются в первый рабочий день нового года в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК в понедельник составляет $52,5 за баррель, что на $0,7 (1,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,17 (0,3%) - до $51,8 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,15 за баррель, что на $0,63 (1,3%) выше уровня предыдущих торгов. В минувший четверг, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,17 (0,3%) - до $48,52 за баррель.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

"Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", - отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.