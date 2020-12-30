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30 декабря 2020 года 19:40

Рубль вечером последнего торгового дня года падает к доллару и евро на закрытии позиций перед новогодними каникулами

Москва. 30 декабря.Доллар и евро продолжают уверенно повышаться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в рамках закрытия позиций в последние торговый день года.

Курс доллара США составил 74,44 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,6 руб./EUR1, подорожав на 92,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 63,76 копейки - до 82,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах последнего рабочего дня года. Инвесторы закрывают позиции перед длительными новогодними каникулами, при этом мировые рынки демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику, а нефть возобновила укрепление после скачка вниз в середине дня.

Надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система (ФРС) во вторник продлили срок действия программы поддержки малого бизнеса и средних по размеру компаний (Main Street Lending Program, MSLP) до 8 января. Программа должна была завершиться 31 декабря.

Инвесторы оценивают ситуацию с распространением коронавируса в мире на фоне дальнейшего прогресса в разработке вакцин. Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca (LON:AZN), говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

Тем временем число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 81 млн 997 тыс. 42 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 789 тыс. 908, выздоровели почти 58 млн.

Первый случай заражения новой разновидностью коронавируса, из-за которого ранее были введены жесткие ограничительные меры в Великобритании, выявлен в американском штате Колорадо. При этом избранный президент США Джо Байден предупредил, что вакцинация от COVID-19 в Соединенных Штатах отстает от необходимых темпов, и улучшения ситуации с коронавирусом может не быть до марта.

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост вечером в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,43% - до $51,31 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,48% - до $48,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,06 млн баррелей - до 493,47 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,19 млн баррелей и составили 236,56 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,1 млн баррелей, до 152,03 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября.

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в среду рубль демонстрировал существенное ослабление, несмотря на аппетит к риску на глобальных валютных площадках. "Так, индекс доллара к корзине шести основных мировых валют обновил очередной минимум с апреля 2018 года. На площадках EM американская валюта снижалась в парах с турецкой лирой, индийской рупией и южноафриканским рэндом. Однако участники российского рынка, вероятно, предпочли подстраховаться перед длинными праздниками и выходили из российской валюты большую часть дня. Дополнительным негативом для рубля служила и довольно резкая коррекция цен на нефть во второй половине дня", - подчеркивает Кравченко.

"Рубль имеет все шансы закрыть год ниже 75-76 за доллар, что обещает ему удачный 2021 год. Агрессивно мягкая денежная политика ФРС сохранится, а рубль среди прочих валют имеет массу бюджетных и долговых преимуществ с единственным недостатком в виде риска американских непредсказуемых санкций", - считает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) в среду, 30 декабря, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 декабря на 21,9 копейки, до 73,8757 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,5 копейки, до 90,6824 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 57,62 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,1291 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 69,1 копейки и составил 74,3494 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 202,556 млн, из которых $2 млрд 14,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 187,855 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 76,31 копейки, до 90,8279 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0934 рубля и составил 91,3196 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR914,32 млн, из которых EUR349,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR564,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в последний рабочий день года по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,55% и 4,57% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. - до 4,72%, 4,9% и 4,9% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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