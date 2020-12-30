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30 декабря 2020 года 19:18

Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией на пороге 3300п по индексу МосБиржи

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ завершил финальные торги года консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне подросшей нефти, ослабления рубля и неоднозначных сигналов с внешних площадок; индекс МосБиржи приблизился к рубежу 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги "Яндекса" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3289,02 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1387,46 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 74,66 рубля (+0,63 рубля), золото - до $1889,2 за тройскую унцию (+0,3%).

За 2020 год индекс МосБиржи вырос на 8%, индекс РТС упал на 10,4% на фоне роста доллара на 20,5%, или на 12,68 рубля (с уровня +61,99 руб./$1).

Подорожали в среду акции "Яндекса" (+2,6%), "Газпрома" (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 29 декабря 2020 года утвердил новое положение о дивидендной политике, в которой закреплено направление на дивиденды 50% прибыли по МСФО. "Положение о дивидендной политике ПАО "Газпром нефть" опубликовано в среду на сайте компании.

По оценке аналитика Sber CIB Коула Эйксона, оптимизм на рынках вызван выросшей уверенностью в принятии пакета мер помощи экономике США. В США инвесторы уже учли в котировках текущий пакет мер поддержки для экономики страны, а надежды, что в дополнение к этому законопроекту размер выплат населению смогут увеличить почти втрое, ослабли, поэтому американские индексы немного просели, также дешевеет доллар.

По мере того, как в преддверии Нового года новостей становится все меньше, инвесторы в Азии и на других развивающихся рынках все больше внимания уделяют попыткам властей КНР ужесточить режим регулирования для Alibaba Group. Главная интрига заключается в том, насколько это может отразиться на восприятии китайской интернет-корпорации фондовым рынком. В России в среду в 19:00 МСК ожидается публикация данных о ВВП за III квартал и еженедельной инфляционной статистики. В США выйдет сводка Baker Hughes по действующим буровым установкам, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, наибольший прирост в среду на рынке акций РФ показал потребительский сектор, а в аутсайдерах оказался сектор телекоммуникаций. На мировых биржах в предпоследнюю торговую сессию года сохранялся оптимизм, несмотря на сложности с принятием пакета стимулирующих мер из-за разногласий по объему прямых выплат американцам. Статистика показала рост Чикагского индекса производственной активности в декабре с 58,2 до 59,5 пункта (ожидалось 57 пунктов) и снижение индекса незавершенных сделок по продаже домов в ноябре на 2,6% м/м (ожидалось +0,2%). В четверг еще будут опубликованы данные по числу еженедельных обращений за пособиями по безработице.

Для европейских бирж год в целом завершается на позитивной ноте - Великобритании удалось избежать "жесткого" Brexit, а в ряде стран началось вакцинирование от коронавируса. На нефтяном рынке цены завершают декабрь при сохранении неплохого краткосрочного и среднесрочного фундамента для дальнейшего роста, но помешать повышению может близость важных долгосрочных сопротивлений (для Brent - $55 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС завершили год выше важных краткосрочных уровней 3250 и 1380 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что в целом задает неплохую основу для начала следующего года и обновления декабрьских пиков. Потенциал краткосрочного и среднесрочного роста у российских бирж сохраняется. Основными рисками для покупателей в начале следующего года остаются прежние - возможное усиление санкционной риторики, усугубление опасений в отношении вируса и слабость макроэкономических данных. В остальном мягкие денежно-кредитные и налогово-бюджетные условия, а также надежды на восстановление мировой экономики по мере вакцинирования могут и дальше продолжить толкать рынки выше. Ориентир по индексу МосБиржи на 4 января - 3230-3330 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, по мере приближения к новогодним праздникам активность на рынках продолжает затухать. В уходящем году, несмотря на пандемию COVID-19 и весенний обвал рынков, большинству мировых индексов удалось не только отыграть падение, но и показать положительную динамику с начала года. В новый год инвесторы также смотрят с оптимизмом, отмечает Шишкина.

В США во вторник индексы акций завершили торги снижением на 0,2-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал проведение голосования по вопросу увеличения прямых выплат в рамках нового пакета стимулов до $2000 с $600, сообщает CNBC. В понедельник Палата представителей Конгресса проголосовала за увеличение размера выплат, на чем настаивал президент США Трамп.

Ранее поддержку рынку оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на высоком уровне, что ставит под вопрос экономическое восстановление. За последнюю неделю в стране в среднем фиксировалось более 184 тыс. новых случаев COVID-19 в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5% после роста к 30-летнему максимуму, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), ушла в "минус" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,6% после утреннего роста), но возобновился рост в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4%, до 3740 пунктов).

Председатель Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции договорились о завершении переговоров по соглашению об инвестициях.

Члены Палаты общин парламента Великобритании в среду большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.

Нефть в среду дорожает на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Статистика Минэнерго США показала сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,9-3,1 млн баррелей, также сократились на 1,19 млн баррелей резервы бензина при прогнозах роста на 0,4 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $51,45 за баррель (+0,7% и +0,5% во вторник), февральская цена WTI - $48,59 за баррель (+1,2% и +0,8% накануне).

Цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.

Тем временем, надежды на возобновление спроса на нефть несколько ослабли после того, как в Сенате было заблокировано голосование по законопроекту, предусматривающему крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+9,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-4,2%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,25 млрд рублей (из них 14,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,78 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,94 млрд рублей - на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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