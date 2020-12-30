Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 30 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 116,32% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (снижение на 4,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 0,8 базисного пункта, составив 101,65% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 141,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 12 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,4% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,13% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 13 базисных пунктов, подорожав до 139,19% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт, до 3,095% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 115,68% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 1,7% годовых), а с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 110,08% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 1,08% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 15 базисных пунктов - до 138,65% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,1% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 5 базисных пунктов, до 114,33% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,89% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в боковом диапазоне, изменения котировок в целом незначительные. При этом доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году находится у отметки 2,13% годовых, а самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - вблизи уровня 3,1% годовых. Еврооблигации развитых и развивающихся стран в среду также демонстрируют нейтральную динамику на фоне противоречивых сигналов. Так, с одной стороны, на рынки давят новости о продолжающемся активном распространении коронавируса COVID-19, в том числе его нового штамма, что вынуждает страны усиливать ограничительные меры, включая введение ограничений на транспортное передвижение. Все это негативно для наметившегося восстановления мировой экономики после первой волны пандемии. Однако, с другой стороны, от распродаж рынки удерживают такие факторы, как принятие нового пакета бюджетных стимулов в США, заключение торгового соглашения между Великобританией и ЕС в рамках Brexit, а также высокие цены на нефть. Соответственно, рынок балансирует между этими новостями и тем самым не показывает какой-либо яркой динамики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.