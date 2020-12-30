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30 декабря 2020 года 17:05
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах - "Фридом Финанс"
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Региональный индекс MSCI AC Asia ex Japan Index (не включает в себя бумаги Японии) прибавил более 1,5% и пробил новый исторический предел, - констатирует эксперт. - Ключевым драйвером стали акции континентального Китая. Индекс Шанхайской биржи утром закрыл сессию очередным приростом более чем на 1%. Суммарно в этом году он вырос на 19%, опередив все другие крупные торговые площадки мира. Японский Nikkei провел предновогоднюю сессию в минусе на 0,5%, что, однако, не помешало ему вырасти за весь год на 16%. Это результат, сопоставимый с ростом ключевых американских индексов и существенно лучше, чем рост фондового рынка Европы. Сейчас Nikkei находится на самых высоких отметках с 1990 года, то есть за целых 30 лет. Это исторический момент, поскольку долгие годы считалось, что японский рынок пережил свой расцвет в 1980-е, и возврат к тем уровням невозможен". Абсолютный исторический максимум для Nikkei 225 составляет 38916 пунктов. За последние 8 лет благодаря денежному стимулированию рынок прошел более половины пути обратно к данному пику, прибавив свыше 200%. По мнению Емельянова, косвенно это может указывать на то, что другие рынки, включая американский и европейский, способны за счет эмиссии расти не один или два года, а целое десятилетие, причем без эффектов в виде роста инфляции. "Существенных драйверов для подъема акций в Азии сегодня не наблюдается, - считает аналитик "Фридом Финанс". - Напротив, котировки в регионе растут на фоне небольшого снижения в США и ЕС, где игроки фиксируют прибыль в связи с задержкой решения по более широкому пакету бюджетной помощи от Конгресса. Основная причина роста - предпраздничный фон, а также позитивные прогнозы на следующий год. Сам факт того, что в Вашингтоне обсуждают возможный рост антикризисного стимулирования, гарантирует, что и другие страны не будут в ближайшее время сворачивать свои фискальные меры. Мягкая денежная политика - основной фактор подъема акций в 2020 года, и он остается таковым на год или, что соответствует ожиданиям большинства инвесторов, на многие годы вперед". Победный тон в настроениях инвесторов не был сбит новостями о том, что новый быстрый штамм COVID-19 впервые был зафиксирован в Америке. Однако общий накопленный негатив может выстрелить в январе и привести к локальным распродажам, предупреждает Емельянов. "Маловероятно, что коррекция будет столь же сильной, как это было в сентябре, - считает эксперт инвесткомпании. - Однако в среднем индексы могут потерять в ближайшие недели порядка 7%, и этот момент стоит использовать для покупки подешевевших бумаг. На рынках Азии данный подход также применим, однако с оговоркой, что японские бумаги будут вести себя схоже с биржами США и ЕС, а Китай может просесть с опозданием на месяц или два и на большую величину - порядка 10-12%. Там признаки перегретости выше, особенно в технологичном сегменте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: АЗИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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