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30 декабря 2020 года 16:09
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции - Saxo Bank
Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения, отмечается в аналитическом материале стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци. "Основным лекарством, которое центральные банки мира применяют для поддержки экономики, страдающей от пандемии COVID-19, стала чрезвычайно аккомодационная монетарная политика. К сожалению, уже начинают проявляться побочные эффекты. Рост инфляции, повышение процентных ставок и всплеск корпоративных дефолтов - вот ключевые риски, следующие из чрезмерного монетарного смягчения. В 2021 году участникам рынка облигаций придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения", - отмечает Спиноцци. По мнению стратега, сверхмягкие монетарные меры способствуют всемирному ралли государственных и корпоративных облигаций, уводя доходности на рекордно низкие уровни. В целом монетарные и фискальные мероприятия, проводимые в ответ на нынешний кризис, можно назвать беспрецедентными. По оценке МВФ, совокупный объем фискального и монетарного стимулирования в некоторых развитых странах доходит до 20% их ВВП. "Центробанкам всего мира пришлось сделать, по сути, крутой разворот, чтобы справиться с последствиями пандемии. Федрезерв США торопливо отказался от возможного ужесточения монетарной политики. На другой стороне Атлантического океана Европейский центральный банк расширил старые и принял новые программы по печатанию денег ради поддержки экономики. Забросив идеи жесткой экономии, страны Европы стали эмитировать всё больше долга", - отмечает эксперт Saxo Bank. Сейчас, в конце года, по мнению стратега банка, нельзя игнорировать существенные риски, прямо вытекающие из столь аккомодационной монетарной политики. Пусть рынок не обращает на них внимания, инвесторам надо готовиться к возможности ошибки регулирования в следующем году, полагает Спиноцци. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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